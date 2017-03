Metode prin care poti combate depresia

Terapia prin comportament – care se concentreaza pe schimbarea atitudinilor – poate fi chiar si un substituent al medicamentelor.

Simon Rego, specialist in psihologie, propune niste metode pe care le poti practica singura, acasa. Aceste sfaturi te vor ajuta sa iesi din cercul de negativitate in care te afli.

1. Nu dispera

Un mod prin care te sabotezi singura este atunci cand tratezi un eveniment nefericit, ca o catastrofa. “Oamenii care nu lucreaza fac asta tot timpul” spune Rego. “Si-au pierdut job-ul din cauza economiei si fac o catastrofa din asta”. Gandurile negative iti pot afecta sanatatea. Incearca sa inlocuiesti “Nu voi mai gasi niciodata un job” cu “Voi gasi un job, chiar daca s-ar putea sa dureze mai mult”.

2. Inceteaza sa mai meditezi asupra lucrurilor negative

In timp ce reflectarea este un lucru bun care te poate ajuta sa-ti rezolvi unele probleme, aceasta meditare asupra lucrurilor negative are efect invers. Studiile ne sfatuiesc sa ne distragem de la astfel de ganduri printr-o activitate ori, sa ne redirectionam gandul spre ceva bun, pozitiv.

3. Nu incerca sa prezici viitorul

Oamenii depresivi se vor convinge adesea ca stiu ce se va intampla urmatoarea zi, luna sau an. Din fericire, aceste presupuneri se adeveresc foarte rar. Incearca sa traiesti in prezent. Este mai usor de menajat.

4. Nu te concentra pe trecut

Nu are rost sa te gandesti la felul in care ai fi putut face lucrurile in trecut, pentru ca nu-l poti schimba. Accepta faptul ca, la acel moment, te-ai descurcat asa cum ai putut. Meditarea asupra trecutului sau presupunerile asupra viitorului pot cauza anxietate.

5. Inconjoara-te de oameni

„Cand incepi sa reiei legatura cu oamenii, vei vedea ca te vor intelege,” spune Rego. „Vei primi sfaturi pozitive si incurajare iar toate astea se vor petrece in timpul unor activitati care pot deveni distractive”.

Daca te izolezi de ceilalti, vei alimenta depresia. Iesirile cu prietenii iti vor ridica moralul.

6. Stabileste-ti un program

Asigura-te ca te trezesti la acelasi timp stabilit, ca mananci la aceeasi ora (chiar daca nu iti este foame) si ca eviti sa lenevesti pe canapea in timpul zilei (te va impiedica sa ai un somn bun pe timpul noptii). „Persoanele care sunt deprimate obisnuiesc sa fie inconsecvente in privinta mancarii si a somnului” spune Rego.

Daca poti sa introduci in rutina ta si o sesiune de socializare, cu atat mai bine.