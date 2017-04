Mancarurile care dau dependenta si cum te poti opri din a le consuma

Nu ti se pare, chiar exista o serie de mancaruri care dau dependenta: atunci cand incepi sa mananci, corpul tau iti cere din ce in ce mai mult si ai senzatia ca nu te mai poti opri. Totodata, daca nu ai mai consumat de mult, pofta nu mai exista. Ti s-a intamplat vreodata? Ei bine, mancarurile care dau dependenta au fost fabricate printr-o combinatie atenta intre carbohidrati procesati cum ar fi zaharul alb sau faina si intre o cantitate mare de grasime – acestea pacalesc creierul sa isi doreasca mai mult.

Asadar, iata o lista cu manacarurile care dau dependenta, dar si cateva sfaturi care sa te ajute sa nu le mai consumi, fie deloc, fie in cantitati mari.

Pizza

Cu cat este mai procesata, cu atat este mai daunatoare. Daca adori pizza (ca noi toate, de altfel) ce poti face este sa o prepari in casa, cu ingrediente neprocesate si sa adaugi doar foarte putin cascaval (sau mozarella). Cauta diverse retete sanatoase de pizza si joaca-te cu ingredientele, mixandu-le pana cand obtii varianta perfecta pentru gustul tau.

Ciocolata

Cu cat contine mai mult zahar, cu atat este mai daunatoare. De aceea, o varianta buna ar fi sa te indrepti catre ciocolata neagra, care contine mai putin zahar decat cea cu lapte sau alba. De asemenea, ciocolata cu lapte contine si foarte multa grasime. Poate nu te vei obisnui cu gustul amarui al ciocolatei negre la inceput, insa papilele tale gustative se vor adapta!

Chipsurile

Nu vine deloc ca o surpriza faptul ca chipsurile (impreuna cu celelalte snacks-uri sarate pe care le gasesti in comert) provoaca dependenta, pentru ca toate aceste alimente sunt procesate foarte mult. Iar pentru ca sunt foarte usoare (nu contin nimic nutritiv) nu te vei simti niciodata satula si vei continua sa mananci.

Inghetata

Daca esti o mare iubitoare de inghetata, afla ca si aceasta provoaca dependenta si nu este deloc sanatoasa. Ar fi mai bine sa cumperi portii mici, decat casolete mari de inghetatat, dar, de fapt, cel mai bun lucru pe care ai putea sa il faci este sa nu cumperi deloc. In acest fel, daca vei avea pofta de inghetata, va trebui sa te imbraci si sa mergi la magazinul de inghetata pentru a-ti cumpara de acolo.

Tortul

Tortul, de orice fel ar fi el, mai ales daca este cumparat din comert, iti va da intotdeauna dependenta si iti vei dori mereu sa mananci mai mult. In acest caz, nu prea ai ce sa faci, decat sa eviti ocaziile in care vei fi pusa in situatia de a manca tort. Bineinteles, asta nu inseamna sa refuzi pe cineva de ziua lui, insa limiteaza-ti portiile.

Foto: Instagram