Pe limba traiesc mai mult de 700 de specii diferite de bacterii. Nu toti acesti microbi sunt daunatori, dar cand unul patogen se instaleaza si se inmulteste in crevasele papilelor gustative iti poate provoca neplaceri. Cum se poate intampla asa ceva?

Iata ce se poate intampla atunci cand neglijezi igiena cavitatii bucale:

Halitoza

Respiratia neplacuta este prima problema asociata cu o igiena deficitara a gurii. Bacteriile se instaleaza pe limba, iar dupa ce se inmultesc, imprastie un miros respingator. Din pacate, aceste bacterii se cuibaresc si in spatele limbii, in zone mai putin accesibile, dar igiena temeinica le poate dovedi, in cele din urma.

Papile gustative desensibilizate

Cand nu ai obiceiul de a-ti curata limba, aceasta se acopera cu un strat de bacterii, particule de mancare si celule de piele moarta. Aceasta pelicula iti astupa papilele gustative afectandu-ti simtul gustului si rapindu-ti placerile gourmet.

Limba isi schimba culoarea

Nu este de gluma. Cand papilele gustative sunt patate de particule de alimente si bauturi (precum cafeaua sau ceaiul negru) se intampla un fenomen ce ofera intregii limbi un aspect intunecat. De altfel, nu e nimic grav, si odata curatata, vei scapa de aceasta problema.

Infectie fungica la nivel bucal

Atunci cand nivelul bacteriilor din gura depaseste nivelul normal (lucru care se poate intampla, de exemplu, daca uiti sa te speli pe limba o perioada), ciupercile prospera in mediul bucal. Rezultatul? Limba devine alba. Daca e administrata medicatie anti-fungica si limba e curatata regulat, totul poate reveni la normal.

Parodontoza

La prima rana care se intampla la nivel bucal, microbii de pe limba intra in fluxul sanguin si iti pot cauza inflamatii la nivelul dintilor si al gingiilor, afectiune denumita gingivita. Netratata, gingivita poate duce la parodontoza, o boala ce duce la retragerea gingiilor si la infectia lor. In cele din urma, aceasta boala poate cauza chiar si pierderea dintilor. Atunci cand microbii intra in circulatie prin intermediul gurii, pot duce si la atac de cord, accident cerebral sau la pierderea unei sarcini. Dar probabil esti deja in drum spre farmacie pentru a-ti cumpara o periuta pentru curatarea limbii.

