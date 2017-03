Suna ca o gluma, nu? Lasand la o parte faptul ca skinny jeans nu mai sunt chiar asa de cool, fiind inlocuiti de avansatele modele urbane, mult mai populare acum, ca mom jeans sau boyfriend’s jeans, mai e ceva ce trebuie sa stii, daca porti acest tip de blug! Da, abuzul de skinny jeans iti poate afecta sanatatea (mai exact, sanatatea spatelui), provocand dureri de spate si un nivel ridicat de stres la nivelul pielii.

Skinny jeans: efecte secundare

Medicii de specialitate vorbesc despre efectele negative, provocate de purtarea pantalonilor foarte stramti. In vizor, sunt modelele de skinny jeans care, in timp, pot deforma mersul. Medicul chiropractor Rishi Laotey a declarat pentru The Independent ca „daca acestia sunt extrem de stramti, pot afecta pasul si modul in care calcam”. E simplu: daca genunchii, soldul si zona inferioara a spatelui nu se misca de voie, natural, presiunea din articulatii se muta, provocand dureri de spate, in zona lombara.

Acelasi lucru se intampla si cand purtam pantofi mai mari, modele incomode sau incaltaminte cu calcaiul liber (sa spunem, sabotii) – fortam mersul, schimbam pasul, afectam presiunea normala. Orice incaltaminte care permite piciorului sa fie mobil, ne pricinuieste disconfort, ulterior.

Revenind la skinny jeans, nu e de ignorat nici faptul ca prin frecare, acest tip de blug, purtat alalong, poate provoca iritatii la nivelul pielii; cel mai des, pe solduri. Tocmai de aceea, e bine sa ii porti mai rar – daca nu de dragul modei si din considerente stilistice, macar de dragul pielii, care trebuie sa respire.

