8 moduri prin care iti distrugi metabolismul

Fie ca ti se pare ca ai luat in greutate, sau ca te simti obosita mai des decat de obicei, totul este consecinta a unor obiceiuri care iti afecteaza organismul. Iata care sunt cele cateva lucruri care iti pot da metabolismul peste cap, cu mare usurinta.

Lipsa unui mic dejun

Stim, si noi suntem la fel de ocupati ca tine, insa micul dejun este una din mesele cheie ale zilei, si suntem siguri ca stii si tu acest lucru. Totusi, in cele mai pline zile ale tale, aceasta masa este complet ignorata. Specialistii ne recomanda luarea unui mic dejun, zilnic, pentru a avea energie care sa se mentina pe parcursul intregii zi. Totodata, aceasta masa ne ajuta sa ne abtinem de la a rontai gustari nesanatoase, cum ni se face foame.

Nutritionistii recomanda o masa alcatuita din omleta, paine din faina integrala, sau smoothie-uri si granola. Toate acestea sunt bogate in nutrienti.

Diete, diete, diete

Daca-ti doresti sa pierzi din greutate, atunci saritul peste mese nu este deloc indicat. De asemenea, mancarurile pe care le consumi au un impact la fel de mare ca lipsa micului dejun. Specialistii au recunoscut ca schimbarea brusca a dietei va afecta metabolismul si organismul pe termen lung. In cazul in care iti doresti sa slabesti, este recomandat sa urmezi o dieta echilibrata.

Ne mai este recomandat sa avem o dieta sanatoasa, tot timpul, nu doar inaintea unui eveniment important cand ne dorim sa slabim un numar mare de kilograme, pentru a le obtine inapoi si mai repede.

Nu bei apa

Apa este una dintre cei mai importanti factori care ajuta la intretinerea unui organism si corp sanatos si vitalizat. Este recomandat sa bem aproximativ doi litri de apa pe zi, insa daca nu reusesti, atunci o solutie usoara ar fi sa-ti pui cateva semne pe sticla de apa, care sa te indemne sa bei cat mai mult din ea.

Daca esti un bautor de apa avid, atunci o recomandare a specialistilor este sa optezi pentru apa rece ca gheata, care va mari puterea de ardere a caloriilor. De exemplu, 6 cani de apa rece pe zi vor permite metabolismului sa arda cu 50 mai multe calorii decat de obicei.

Alegerea gresita de bauturi calde

Se pare ca selectia de bauturi calde poate avea si aceasta un impact negativ asupra organismului nostru. Consumul de prea multe bauturi cu cofeina si mult zahar poate duce la un stil de viata nesanatos. Specialistii ne propun alternativa ceaiului verde, care este dovedit a accelera ritmul metabolismului. Daca nu iti place gustul tare al acestui tip de ceai, atunci alege bauturi calde infuzate din fructe, si nu din zahar.

Lipsa somnului

Multi specialisti au impartasit faptul ca lipsa somnului este un factor negativ in viata noastra. De cele mai multe ori, atunci cand nu dormim destul, avem sanse mai mari sa luam in greutate. Astfel, organismul nostru simte nevoia de produse nesanatoase si bogate in grasimi pentru a asimila energia necesara organismului.

Nu faci sport

Da, aici atentionam majoritatea persoanelor care lucreaza intr-un birou. Desigur, nu avem incotro atunci cand job-ul nostru ne cere acest lucru, dar este bine sa ne miscam cat de mult putem, chiar si la birou. Se pare ca stand in picioare, din cand in cand, metabolismul poate arde cu 50 de calorii, in plus, pe ora. Nu e nevoie sa stai in picioare timp de 8 ore, dar daca iti poti petrece diminetile facand putina miscare, atunci metabolismul va mentine un ritm sanatos si normal.

Aparitia unei rutine cand facem sport

Specialistii ne sfatuiesc sa incercam, cat mai des, un exercitiu nou, cand vine vorba de rutina noastra de fitness. A fost demonstrat ca, odata ce intram intr-o rutina, corpul nostru se obisnuieste cu acele cateva exercitii, iar metabolismul nu mai arde atat de multe calorii, deoarece exercitiul nu mai este perceput ca fiind dificil. Sunt recomandate exercitiile de mare intensitate, sau cele de tip HIIT, care ard calorii intr-un ritm rapid si construiesc masa musculara.

Metabolismul este un element complex al organismului nostru, de aceea, este indicat sa consultam un nutritionist sau un antrenor personal, daca ne dorim sa pierdem in greutate sau sa fim mai sanatosi.

