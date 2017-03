Ghid pentru supravietuire in sezonul alergiilor:

Pregateste-te din timp

Sistemul nostrum imunitar recunoaste polenul si il considera periculos, de aceea elibereaza substante ce cauzeaza inflamatie si acesta este motivul pentru care ai senzatia ca te mananca ochii si stranuti in serii. Medicii ne recomanda sa acordam atentie cantitatii de polen din aer (aceste date sunt disponibile pe majoritatea aplicatiilor meteo) inainte de a iesi din casa si sa ne limitam activitatile in aer liber in zilele cu vant puternic. Aceasta cantitate de polen e de obicei mai ridicata dupa-amiaza, apoi se reduce treptat pe parcursul zilei. Deci daca vrei sa iesi la alergat, ideal ar fi sa o faci seara. Din moment ce polenul poate ramane blocat cu usurinta in lentilele de contact, purtarea unei perechi mari de ochelari de soare te poate scuti de neplaceri in zilele vizate.

Ia medicamente antihistaminice

Nu astepta sa fii afectata de reactii alergice pana sa iei atitudine! E vital sa iei medicamente antihistaminice dimineata, inainte sa iesi din casa. Daca stii ca inflorirea primaverii iti afecteaza calitatea vietii, achizitioneaza un spray nasal si foloseste-l zilnic timp de doua saptamani inainte sa se deschida florile. Aceasta perioada incepe de obicei in prima saptamana a lunii aprilie. Spray-ul va ameliora simptomele anticipate ale alergiilor si poate fi folosit alaturi de reteta pentru antialergice.

Transforma-ti caminul intr-o zona sigura

Polenul este forte lipicios, de acceea e usor sa fie adus in casa de membrii familiei sau chiar de tine. Pentru a crea atmosfera care sa nu-ti provoace stranutul, tine ferestrele inchise si schimba-ti hainele, apoi pune-le la spalat, de indata ce ajungi acasa. Acelasi lucru e valabil si pentru animalele de casa – cainii si pisicile trebuie spalate saptamanal in aceasta perioada, deoarece polenul se poate lipi de blana. Aceste masuri pot parea drastice pentru o persoana fara alergii, dar tu stil cel mai bine ce presupune aceasta vulnerabilitate.

Ia in considerare beneficiile terapiilor alternative

Desi tratamentul cu antihistaminice functioneaza pentru multa lume, sunt si alte solutii , de data asta naturale, care iti pot ameliora simptomele alergiilor, de exemplu, acupunctura. Actiunea aestora indeparteaza obstacolele din caile nazale facilitand respiratia si intareste sistemul imunitar, confera forta si armonie intregului organism. Ideal ar fi sa incepi sedintele de acupunctura cu sase saptamani inainte sa infloresca florile pentru a te bucura de cele mai bune rezultate, insa specialistii sustin ca vei simti beneficiile acestei terapii chiar daca te apuci de ea acum.

Citeste si:

7 alimente care te sprijina in lupta cu alergiile

Evalueaza-ti dieta

In mod surprinzator, alimentele pe care le consumi zi de zi pot avea un impact asupra modului in care corpul tau lupta cu alergiile. De exemplu, primavara e momentul in care dieta noastra ar trebui sa devina mai light, pigmentata cu ailmente proaspete, de sezon. Sunt de evitat mancarurile care contribute la producerea de mucus, precum lactatele, lichidele foarte reci sau alimentele ce contin ingrediente procesate. Respectarea acestor indicatii poate ameliora congestia cailor respiratorii.

Foto: Shutterstock