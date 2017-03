Trucuri alimentare pe care nutritionistii le folosesc in fiecare zi

Iata cateva trucuri alimentare pentru o dieta sanatoasa!

1. Inlocuieste bacon-ul cu… vinete

Taie o vanata in felii subtiri, pulverizeaza-le cu ulei de masline, zahar de cocos, boia de ardei, pudra de usturoi si sare de mare, apoi pune-le la cuptor pana devin maronii si crocante.

2. Sos cremos de rosii

Adauga hummus supei de rosii pentru a obtine o textura cremoasa. Are mult mai putine calorii decat smantana si e bogat in grasimi saturate.

3. Dulciuri „inteligente”

Inlocuieste margarina sa uuntul din retetele de dulciuri cu ulei de nuci sau de seminte. Acestea ofera organismului grasimi sanatoase, fibre, proteine si antioxidanti, pentru acelasi numar de calorii. In unele cazuri, vei fi nevoita sa adaugi apa in plus, dar rezultatul va fi unul mai nutritive si mai sanatos.

4. Adauga otet balsamic

Adauga otet balsamic pentru a intensifica gustul fructelor coapte. Acest truc e potrivit platourilor ce contin capsuni si pepene. In plus, otetul contribuie la o senzatie de satietate.

5. Frisca dietetica

Mixeaza crema de cocos pentru a obtine un topping dietetic, ce poate inlocui frisca. Poti adauga pudra de cacao sau esenta de vanilie pentru un plus de savoare.

6. Pesto bogat in proteine

Cand gatesti pesto, foloseste fistic in loc de muguri de pin. Fisticul contine mai multe proteine si ofera compozitiei o culoare vibranta.

7. Rasfata-te cu seminte de pepene

Multi oameni nu stiu, dar semintele de pepene sunt comestibile! Au o savoare subtila care se potriveste cu absolut orice preparat. Adauga-le crude peste avocado.

8. Margarita fara calorii

Fara calorii si fara griji! Prepara-ti un cocktail compus din tequila, ceai verde racit, jumate de lamaie stoarsa, ghimbir feliat si busuioc. E delicios!

9. Cand ti-e pofta de bucate chinezesti…

Cand comanzi la un restaurant chinezesc, alege legume gatite la abur cu creveti, apoi prepara-ti acasa un sos din otet din orez brun, ulei de susan, suc proaspat de partocale, suc de ghimbir si ardei iute. Aceasta compozitie iti rapeste doar cateva minute si iti ofera un gust exceptional fara calorii.

10. Adauga fasole in smoothie

E indicat sa adaugi alimente nutritive in smoothie-uri, de preferat fasolea alba care contine fibre, proteine, vitamine si antioxidanti. In plus, acest ingredient confera o textura cremoasa bauturii si sporeste senzatia de satietate.

Tu ce trucuri alimentare folosesti?

