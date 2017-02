Diagnosticarea pe internet – pericol sau ajutor?

Internetul pare sa aiba un raspuns pentru orice, chiar si pentru problemele noastre de sanatate. De fiecare data cand ne confruntam cu dureri mai puternice de cap sau de stomac, prima noastra reactie este sa scriem simptomele pe Google si sa speram ca in rezultatele afisate nu apare nici o afectiune severa, pentru care chiar am fi nevoite sa mergem la doctor, adica in locul in care nu ne-am dori deloc.

De ce oamenii evita medicii tine, de regula, de experientele fiecaruia. Fie au fost tratati intr-un mod neplacut, fie orice cabinet le aminteste de un moment mai trist pe care nu-si doresc sa-l retraiasca. Oricare din variante ar fi cea corecta, lipsa unui consult si urmarea unui tratament fara a fi primit aprobarea medicului, poate duce la probleme mai grave sau, din contra poate ajuta? De ce este mai bine sa mergi direct la medic si cum te-ar putea ajuta diagnosticarea pe internet?

1. Diagnosticul pe internet nu este intotdeauna cel corect

Durerile de cap sunt un simptom al mai multor afectiuni si, de cele mai multe ori, sunt doar o reactie a organismului nostru la stres sau raceala. Desi poate fi un lucru banal, durerea de cap poate ascunde si afectiuni foarte grave, chiar cancer. Desigur, tu nu ai cum sa stii exact ce ai, asa ca vei intra pe mai multe forumuri si vei cauta sa gasesti un raspuns care te-ar putea multumi. Ei bine, s-ar putea ca diagnosticul pe care ti-l pui tu singura sa nu fie cel corect si, daca vei lua si un tratament recomandat de o persoana care ti-a spus ca sora/mama/prietena a avut acelasi lucru, atunci exista sanse mari sa iti inrautatesti situatia.

2. Traiesti in frica

Daca nu ai mers la doctor sa iti confirme diagnosticul pe care l-ai pus singura si totusi iei tratament, dar nu vezi schimbari, atunci incepi sa iti pui intrebari si tot atunci apare si teama. Te vei gandi ca poate este mai rau ceea ce ai tu si vei cauta din nou mai multe raspunsuri. Scapa de grija, fii curajoasa si mergi la medic. Fa-ti curaj si timp sa afli exact care este problema ta. Oamenii amana atat de mult vizita la medic, incat isi prelungesc singuri suferinta, deoarece tratamentul adecvat chiar ar putea ajuta.

3. Nu esti atenta la tratament

Daca iei un tratament recomandat de o persoana neavizata s-ar putea sa iti faci mai mult rau, insa probabil stii si tu asta. Poate un medicament nu se potriveste cu restul afectiunilor tale si, daca faci greseala sa nu citesti prospectul, s-ar putea sa iti provoci si alte probleme.

Singurul lucru bun, care ne-ar face sa consideram diagnosticarea pe internet de ajutor? Informarea.

Nu este un lucru rau sa cauti cateva informatii inainte sa mergi la medic si, chiar sa iti pui un diagnostic singura, atata timp cat nu urmezi un tratament gasit pe undeva. De regula, atunci cand cauti simptome regasesti si alte aspecte ale starii tale pe care nu te-ai gandi sa i le mentionezi doctorului. In felul acesta, s-ar putea sa ii usurezi intr-un fel munca, deoarece va putea afla mai repede ce ai si, tu vei reusi sa intelegi mai usor notiunile explicate.

Nu urma tratamente citite pe internet fara sa te consulti cu medicul tau si nu astepta sa treaca o problema de la sine. S-ar putea ca simptomele sa dispara, insa problema sa se agraveze. Fii curajoasa, fa-ti timp si mergi la doctor oricand simti ca este ceva in neregula.

