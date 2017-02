De ce ai un metabolism incet si ce poti face ca sa il accelerezi

Exista multe semne care pot indica o incetinire a metabolismului. Cel mai evident semn este luarea in greutate, imposibilitatea de a pierde in greutate, pielea uscata, pierderea parului, pierderea elasticitatii pielii.

Medicii au explicat ca motivele incetinirii metabolismului sunt: problemele cu glanda tiroida, nivelul cortizonului crescut, glana renala, dieta alimentara nesanatoasa si lipsa exercitiului fizic. Alte cauze sunt: deshidratarea, masa musculara slaba, varsta, schimbarile hormonale, lipsa somnului, diverse medicamente sau genetica.

Metabolismul se poate schimba

Vestea buna este ca viteza cu care metabolismul nostru lucreaza poate fi schimbata, dar numai daca ne schimbam stilul de viata. O dieta sanatoasa si exercitiul fizic in mod regular poate ajuta semnificativ metabolismul.

Expertii in sanatate ne explica faptul ca primul lucru pe care trebuie sa il facem, daca ne dorim un metabolsim mai rapid, este sa adaugam masa musculara. Orice tip de exercitiu, fie yoga sau fie exercitiile simple, vor ajuta la reglarea metabolismului.

Alimente care ajuta

Expertii in sanatate ne recomanda sa consumam alimente care sa ne ajute sa crestem masa musculara si sa stopam pierderea ei. Mai jos am facut o lista cu alimentele care ne pot ajuta la cresterea masei musculare si la accelerarea metabolismului.

Alimente bogate in proteine: albusuri de ou, somon, lapte, nuci, migdale, boabe de soia, linte.

Fructe si legume: afine, citrice (lamaie, grapefruit), ardei iute, morcovi, spanac.

Ierburi aromate si altele: ceai verde, scrotisoara, usturoi, piper cayenne, ghimbir, turmenic, cafea.

Este foarte important sa retinem ca trebuie sa mancam alimente bogate in proteine, fibre si grasimi naturale in mod regulat in fiecare zi (lipsa unei mese poate avea urmari grave). Deshidratarea poate sa fie si ea un factor care ne poate incetini metabolismul, asa ca trebuie sa consumi suficienta apa pe parcursul zilei.

Citeste si:

Cum sa scapi de obiceiurile care iti afecteaza negativ starea de sanatate

Foto: Imaxtree