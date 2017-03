Daca te intrebi cum sa scapi de grasimea din jurul abdomenului, s-ar putea sa stii si singura raspunsul, o alimentatie corespunzatoare si un program de sport.

Desi pare foarte usor, s-ar putea ca acest lucru sa fie suficient. Pentru a avea un abdomen plat, ai nevoie de un program cu un efect direct, care va actiona asupra zonelor problematice.

1. Nu este vorba doar de aspectul fizic

Cercetatorii de la Washington University School of Medicine spun ca majoritatea persoanelor cu un strat mare de grasime in jurul taliei prezinta un risc mai mare de a dezvolta afectiuni cronice, ca de exemplu, boli ale inimii si diabet de gradul 2. Asta pentru ca, spre deosebire de grasimea subcutanata, care se afla direct sub piele, grasimea de pe abdomen (grasimea viscerata), o gasim atat in, cat si printre organele vitale. Ce trebuie sa faci mai intai: in primul rand masoara circumferinta taliei. Femeile care au 88.9 cm, sau mai mult, sunt femei predispuse acestor afectiunilor cronice.

2. Genetica are rol important

Genele au un rol important pentru ca ne pot determina forma corpului, insa inainte sa te gandesti ca acestea sunt singurele vinovate, tine cont de faptul ca doar stilul de viata poate determina felul in care arati. Acestea iti influenteaza starea pe care o ai atunci cand talia se modifica, insa in final stilul tau de viata este cel care preia controlul asupra corpului tau.

3. Este important sa ai masa musculara

A scapa de grasimea de pe abdomen inseamna sa dezvolti masa musculara. Aceasta are rolul de a mentine rata metabolica ridicata si de a imbunatati sensibilitatea la insulina. In felul acesta se impiedica instalarea grasimii pe talie. In plus, un studiu de sanatate a 10.500 de adulti, din 2015 de la Harvard School of Public Health, arata ca un program de exercitii fizice de forta lupta mai bine impotriva grasimii de pe abdomen decat un program cardio. Urmeaza un astfel de program de cel putin trei sau patru ori pe saptamana.

4. Tipul caloriilor conteaza

Chiar si atunci cand deja consumi cantitatea corecta de macronutrienti, ca proteine si carbohidrati, nu poti sa nu iei in considerare faptul ca acestia trebuie luati din surse de calitate, asta insemnand intreaga alimentatie. Majoritatea alimentelor procesate sunt slabe in fibre si pline de chimicale, care pot influenta echilibrul hormonal si modul in care corpul tau inmagazineaza grasimea.

Toate alimentele de calitate, precum fructele, legumele si toate semintele, carnea de vita provenita de la animalele hranite cu iarba, iti aprovizioneaza corpul cu vitamine, minerale si antioxidanti care vor tine grasimea abdominala departe.

5. Trebuie sa-ti controlezi nivelul de stres

Nivelul constant ridicat al cortizonului, hormonul stresului, nu promoveaza doar retentia de grasime, ci o trimit direct in stomac, avand efecte asupra ta si din punct de vedere fizic.

Factorii de stres care stau in calea atingerii scopului de a pierde grasime sunt exercitiile in exces (daca acestea te solicita prea mult trebuie sa iei in considerare repausul) si lipsa somnului.

