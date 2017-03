Cum functioneaza contraceptia de urgenta: ce trebuie sa stii

Contraceptia de urgenta sau „pastila de a doua zi” este acea metoda de a evita o sarcina nedorita atunci cand metodele obisnuite de contraceptie au dat gres. Nu ar trebui niciodata sa folosesti contraceptia de urgenta drept singura cale prin care sa eviti sa ramai insarcinata, ci numai in cazuri… ai ghicit, urgente. Asta pentru ca, folosita prea des (mai mult de 1-2 ori intr-un an) iti poate afecta intr-un mod negativ sanatatea. In plus, nu este la fel de eficienta ca anticonceptionalele, prezervativul sau alte metode de contraceptie.

Pastila contraceptiva de urgenta se foloseste la maxim 72 de ore de la contactul sexual neprotejat. Cu cat este administrata mai repede, cu atat are o rata mai mare de succes – 95% daca este folosita in primele 24 de ore si 61% daca este folosita in urmatoarele 48-72 de ore.

Citeste si:

10 tipuri de contraceptive pe care trebuie sa le cunosti

Dar cum functioneaza contraceptia de urgenta, mai exact? Iata ce trebuie sa stii:

Pastila contraceptiva de urgenta contine levonorgestrel (acceasi substanta continuta si de anticonceptionale, insa intr-o doza mult mai mare) si poate preveni o sarcina prin stoparea eliberarii unui ovul din ovare. S-ar putea sa fi auzit ca pastila contraceptiva de urgenta este acelasi lucru cu pastila avortiva, insa acest lucru nu este adevarat. Pastila de a doua zi poate doar impiedica o sarcina, si nu afecteaza una deja existenta.

In cazul in care ovulul a fost deja eliberat din ovar, pastila contraceptiva de urgenta poate si in aceasta situatie sa actioneze eficient. Cum? Pur si simplu incetineste drumul ovului si pe cel al spermei (daca exista), pentru ca acestea doua nici sa nu se intalneasca. Asa, sperma nu va ajunge sa fertilizeze ovulul si sarcina nu apare.

Ce trebuie sa mai stii este faptul ca pastila contraceptiva de urgenta poate avea cateva efecte secundare asupra corpului tau. Cele mai comune dintre acestea sunt durerea de cap, oboseala, greata, ameteala si schimbari minore in ciclul menstrual.

Contraceptia de urgenta este o metoda buna de a evita o sarcina nedorita, insa nu ar trebui sa te bazezi pe ea si sa cunosti tot ce este esential despre cum functioneaza si despre efectele secundare.

Citeste si:

Tot ce trebuie sa stii despre contraceptia de urgenta

Foto: Shutterstock