Cele mai comune greseli pe care le faci la sala de fitness

Este foarte posibil ca si tu sa fi facut cel putin una dintre aceste greseli ori de cate ori ai intrat in sala de fitness.

Sari peste sesiunea de incalzire

Atunci cand nu avem destul timp la dispozitie, ne este mai usor sa incepem programul de exercitii. Insa, trebuie sa tii minte ca nu trebuie sa petreci 2 ore in sala de fitness pentru a vedea rezultate. Adeseori, chiar si 10 minute de antrenament intensiv pot fi folositoare in zilele in care suntem foarte ocupati.

Cu toate acestea, fie ca antrenamentul consta in 10, 30 sau 60 de minute de exercitii, acesta nu poate fi lipsit de incalzirea care ajuta muschii sa fie antrenati pentru efort.

Incalzirea nu trebuie sa fie complicata; 10 minute in care sa lucrezi toate grupele de muschi sunt suficiente. Relaxarea de dupa incalzire este la fel de importanta si consta in mentinerea pozitiei si intinderi de la 10 la 30 de secunde.

Faci mereu aceleasi exercitii

Cand incepi sa mergi la sala, iti este foarte greu sa alergi chiar si 1 km, dar, pe parcurs, continuand alergarea, devine din ce in ce mai usor de facut, deoarece corpul tau se obisnuieste. Daca vei continua sa alergi doar 1 km de fiecare data, nu vei putea vedea rezultate.



Trebuie sa progresezi marind viteza sau distanta pentru a observa diferentele. Pe langa asta, eviti sa ajungi sa te plictisesti de acelasi lucru pe care il faci la nesfarsit.

Nu stergi aparatele sau echipamentele inainte si dupa ce le folosesti

Majoritatea persoanelor uita sa curete aparatele dupa ce le folosesc, ceea ce reprezinta un mod foarte usor de raspandire a bacteriilor. Fara igienizarea echipamentelor, sala de fitness poate adaposti numeroase bacterii si virusi care sunt periculosi pentru sanatatea umana. Data viitoare cand mergi la sala, asigura-te ca stergi toate echipamentele inainte si dupa ce le folosesti.

Nu incluzi in program exercitii de forta

Antrenamentul de forta detine o lista lunga de beneficii care nu tin cont de varsta sau gen. Un beneficiu important il constituie efectul lor asupra sanatatii oaselor. De asemenea, intareste metabolismul si arde calorii pe o perioada mai lunga de timp, chiar si atunci cand suntem in pauza.

Daca vrei sa incepi un astfel de antrenament, asigura-te ca stii cum se foloseste echipamentul si nu ezita sa apelezi la un antrenor care sa te indrume.

Nu mananci cum trebuie sau urmezi o dieta gresita

Nu este o greseala intalnita neaparat la sala, insa multe persoane care urmeaza un program de fitness o fac, asa ca merita sa o luati in considerare. Este bine sa te gandesti ca alimentele pe care le consumi sunt combustibilul tau si sa te intrebi daca ceea ce mananci iti va ajuta corpul sa functioneze in mod optim. Tine minte ca ceea ce mananci iti alimenteaza antrenamentul in aceeasi masura in care ti-l poate distruge.

