Ce se intampla, de fapt, cu corpul tau atunci cand visezi?

Exista un institut care studiaza visele si tot ce tine de ce se intampla cu corpul tau atunci cand visezi.

Poate nu te-ai gandit pana acum, dar par sa se intample multe lucruri in timp ce dormim, asta putem spune cu exactitate. Uite cateva dintre ele:

Tresari

Exista anumite etape prin care treci inante sa adormi. In prima, esti undeva intre treaz si adormit, iar ochii tai se misca, in timp ce corpul tau se pregateste pentru somn. Chiar daca muschii tai sunt relaxati, poti sa ai parte o tresarire. Sigur ai avut parte de ea.

Cercetatorii americani o numesc hypnic jerk. Ea se intampla atunci cand simti ca pici in gol, in somn. Rezultatele acestui fenomen sunt miscarea dinamica a pleoapelor, spasme musculare involuntare, si acel sentiment infricosator de cadere in gol.

Pierzi notiunea mediului inconjurator

Aceasta e cea de-a doua etapa in ciclul de adormire. Temperatura corpului tau scade si tu pierzi sensul obiectelor din jurul tau. Daca te-ai simtit vreodata dezorientat sau confuz, chiar inainte sa adormi, despre acel moment e vorba. Expertii spun ca totul se datoreaza faptului ca undele cerebrale mai lente alterneaza cu undele cerebrale foarte rapide.

Refacerea energiei

Cea mai importanta si ultima etapa a acestui proces este mult mai importanta decat ai crede. Acum se intampla refacerea nivelului de energie si eliberarea de hormoni. Tot acum, functia creierului este redusa si ritmul tau cardiac si respiratia sunt normale.

Aici incepe somnul profund. In timpul somnului, volumul de sange care merge la muschi creste, asa se intampla cresterea si repararea tesuturilor. Practic, cand aceasta etapa incepe, corpul tau incepe sa lucreze la vindecarea sa.

Somnul profund

Cele mai “reale” vise se intampla atunci cand ai parte de MRO (miscarea rapida a ochilor). Atunci, creierul tau este activ si ochii se misca. Conform Asociatiei Internationale de Studiu a Viselor, MRO se intampla de 3-4 ori pe noapte, la fiecare 90-100 de minute.