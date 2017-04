Ce ar trebui sa stii inainte sa te apuci de un program de detoxifiere

In lunile de primavara incercam sa facem ce ne-am propus inca de la inceputul anului: sa mergem la sala, sa mancam mai sanatos si chiar sa incercam un program de detoxifiere. Un subiect inca de actualitate si destul de controversat, curele de detoxifiere ar trebui tinute dupa ce ai adunat suficiente informatii inainte.

Am pregatit o lista cu lucrurile pe care ar trebui sa le stii inainte sa alegi un astfel de program, indiferent ca scopul tau este sa ai un corp mai sanatos sau pur si simplu sa pierzi cateva kilograme.

1. Care sunt beneficiile unei detoxifieri?

O detoxifiere a organismului inseamna, de obicei, ca vei avea mai multe energie, o piele mai catifelata, o digestie mai buna si vei slabi. Desigur, cel mai important este faptul ca ii oferi corpului tau o pauza de la alimentele mai putin sanatoase pe care le consumi zilnic. Cu toate ca in corpul nostru are loc o detoxifiere naturala, o dieta bazata pe anumite principii iti poate aduce mai repede efecte vizibile. Cu toate acestea, cel mai bine ar fi ca scopul tau principal sa fie imbunatatirea sanatatii si nu neaparat pierderea kilogramelor.

Citeste si:

Lucruri pe care trebuie sa le faci dimineata pentru o detoxifiere naturala

2. Cum poti face in mod corect o detoxifiere?

In general, cand o persoana se gandeste la detoxifiere, se gandeste la sucuri naturale si atat. Din pacate, acestea nu sunt intocmai recomandate, deoarece cresc glicemia, iar grasimea se depune mult mai repede. Totodata, este gresit sa te infometezi, deoarece in felul acesta ai putea pierde acei nutrienti de care organismul tau are nevoie pentru a se detoxifia natural. Este bine sa renunti la zahar, insa inlocuieste-l cu alimentele potrivite, fara a te infometa.

3. Care este cea mai buna metoda de detoxifiere?

Cel mai bun mod de a face o detoxifiere este sa renunti la zahar si sa alegi legume, grasimi sanatoase si proteine. In felul acesta iti ajungi organismul sa faca acea detoxifiere natural prin adaosul de fibre, probiotice si nutrienti precum vitamina B sau alti antioxidanti. Trebuie sa ai grija si de nivelul glicemiei in timpul unei cure de detoxifiere, asa ca alege proteinele potrivite, de exemplu cele din legume precum fasole, naut, pastai etc.

4. Care este cea mai mare greseala cand vine vorba de detoxifiere?

Cele mai multe persoane vad in detoxifiere o perioada de infometare, in care mananca doar legume crude si sucuri. In realitate, in timpul unei detoxifieri trebuie sa ai grija de corpul tau si sa ii oferi alimente potrivite, pentru a avea putere. Bea multa apa, renunta la zahar si mananca cat mai multe legume. Doar asa vei obtine rezultatele asteptate fara a trece prin masuri extreme. In ceea ce priveste detoxifierea cu sucuri, aceasta este potrivita pentru o scurta perioada de timp, insa nu vei avea rezultate pe o perioada indelungata.

5. Cum poti fi mai sanatoasa fara sa incepi un program de detoxifiere?

Daca nu te simti pregatita sa iti schimbi complet regimul alimentar pentru cateva zile (este indicat sa nu faci o schimbare dramatica, deoarece corpul tau se va adapta greu socului), incearca doar sa renunti la mancarea si gustarile procesate. Uita de prajituri, bomboane, biscuiti, paste. Totodata, daca vei reduce cu 20 de grame pe zi consumul de zahar, vei vedea cu siguranta rezultate.

Detoxifierea nu ar trebui facuta fara indrumarea unui medic nutritionist, deoarece acesta este singurul care ti-ar putea recomanda alimentele potrivite in functie de afectiunile pe care le ai. Deoarece fiecare organism este diferit, nu ar fi bine sa incerci alege cure de detoxifiere dramatice in speranta ca vei vedea mai usor rezultate. Adevarul este ca da, pe moment vei fi uimita, insa s-ar putea ca apoi, daca nu pastrezi un regim alimentar mai sanatos, sa iti creezi singura probleme mai mari si nu, nu ne referim doar la greutate.

Foto: Shutterstock