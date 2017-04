Ce ar trebui sa mananci inainte si dupa ce mergi la sala de fitness

Inainte:

Banane – Asigura-te ca ai la indemana cateva banane pe care sa le consumi in drum spre sala de fitness. Sunt usor de digerat iar potasiul ajuta la functionarea muschilor.

Ovaz – Un bol de ovaz iti mentine energia datorita fibrelor care elibereaza treptat carbohidrati in sange.

Iaurt si granola – Opteaza pentru un iaurt bogat in grasimi (de preferat grecesc) cu granola fara zahar si fructe proaspete pentru o doza de proteine. Daca iti face placere sa prepari gustarile, poti face mini-briose din granola cu fructe si iaurt.

Curcan in lipie – Cu doua ore inainte sa incepi exercitiile, trebuie sa consumi o gustare care sa combine carbohidrati, grasimi si proteine. O lipie din grau integral in care sa adaugi curcan fara grasimi, humus si legume (precum avocado) este o varianta ideala.

Sos de mere – Cu 30 de minute inainte sa incepi programul, sosul de mere este o gustare bogata in fibre care iti vor mentine ridicat nivelul zaharului din sange.

Baton din fructe si nuci – Fructele uscate contin carbohidrati care iti dau energie si sunt usor de digerat, iar nucile (alune, fistic, migdale, etc) iti ofera cantitatea necesara de fibre si proteine. Gustarea ideala!

Dupa:

Cereale – Un bol de cereale cu lapte fara grasimi este perfect pentru gustarea de dupa antrenament. Chiar si dulciurile sunt acceptate in acest caz – iti vor mentine nivelul insulinei si vor ajuta la refacerea muschilor astfel incat sa te poti reapuca de treaba curand.

Covrig – Un covrig bogat in cereale integrale este recompensa pe care o meriti. Muschii tai si-au castigat acesti carbohidrati, iar putin unt de arahide si jeleu iti vor oferi proteinele si zaharul de care ai nevoie.

Branza de vaca – Aceasta gustare nu contine carbohidrati si este bogata in proteine – perfecta pentru pierderea in greutate si formarea muschilor. De asemenea, te ajuta sa iti controlezi apetitul astfel incat sa nu cedezi tentatiilor, iar munca ta sa fi fost in zadar.

Morcovi si humus – Dupa ce depui efort, corpul tau are nevoie de combustibil pentru a se recupera in totalitate. Cativa morcovi baby si 2 linguri de humus asigura proteinele necesare pentru a-ti oferi energie.

Pastai – Desfa cateva pastai si consuma boabele de soia pentru un impuls de fibre si proteine fara multe grasimi. Pastaile contin acizi grasi ce reduc colesterolul din sange.

Mar cu unt de arahide – Intinde unt de arahide (de preferat natural) pe mai multe felii de mar. Grasimea monosaturata ajuta la arderea gresimilor si te vor ajuta sa-ti recapeti energia foarte repede.

Lapte cu ciocolata – Pe langa faptul ca te vei simti din nou copil, laptele cu ciocolata iti va ajuta corpul sa se refaca prin proteine si carbohidrati.

Text: Denisa Coman

Foto: 123RF