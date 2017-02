Cat de comun este deficitul de magneziu si care sunt semnele acestuia

Este oare alimentatia suficienta pentru acumularea magneziului in organism sau cum poti combate deficitul de magneziu?

Ce trebuie sa stii despre deficitul de magneziu

Poate nu esti familiarizata cu magneziul la fel de mult cum esti cu celelalte minerale cum ar fi: zincul sau fierul. Insa magneziul are un rol extrem de important pentru multe functii ale organismului, este important pentru buna functionare a sistemului imunitar, pentru sistemul nervos sau muscular, in timp ce iti ajuta inima si iti intareste oasele.

Magneziul este responsabil in peste 300 de reactii care au loc in organismul nostru. Desi beneficiile magneziului sunt evidente, un studiu realizat in Statele Unite arata ca jumatate din populatie nu consuma suficient.

In continuare vei afla totul despre deficitul de magneziu, incluzand simptome, cauze si riscuri. In plus, vei afla cum sa introduci in dieta ta alimente bogate in magneziu.

Cat de comun este deficitul de magneziu?

Este important sa spunem ca, desi multe persoane nu consuma sufienete alimente bogate in magneziu, deficitul problematic de magneziu este destul de rar. Deficitul apare greu datorita rinichilor, care au rolul de a limita eliminarea mineralelor din corp. Asadar, daca nu ai alte probleme de sanatate, sansele unui deficit problematic de magneziu sunt putin probabile.

Deficienta usoara este, in schimb, mult mai comuna. Deficienta usoara apare atunci cand o persoana consuma sub doza recomandata de minerale, dar nivelul in organism nu este periculos de scazut.

Cine risca sa dezvolte un deficit de magneziu?

Persoanele cu diabet de tip 2 sunt presispuse la o deficienta usoara de magneziu pentru ca insulina mareste frecventa eliminarii minerarelor din corp. Persoanele mai in varsta sunt, de asemenea, mai predispuse pentru ca risca sa aiba mai multe probleme de sanatate ceea ce duce la consumarea unor medicamente ce pot scadea nivelul de magneziu din corp, in plus capacitatea organismului de a acumula minerale scade odata cu varsta.

Simptomele deficitului de magneziu

Daca se intampla sa ai un nivel usor scazut de magneziu in organism, este foarte probabil sa nu ai niciunul dintre aceste simptome.