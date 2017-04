Care sunt lucrurile care te impiedica sa slabesti?

Ai renuntat la ciocolata, ai renuntat la fast-food, ai reusit sa reduci chiar si paharele de vin, insa tot nu reusesti sa dai jos acele cateva kilograme. In ciuda faptului ca ai o dieta echilibrata si ca mergi la sala, exista cateva lucruri care, daca nu vor fi alterate, te vor opri din a pierde in greutate.

Iata care sunt acestea:

1. Nu bei indeajuns de multa apa

Medicii ne recomanda sa bem 2 litri de apa pe zi, insa greseala pe care o faci este ca nu bei apa, in functie de necesitatea orgasnismului tau. Daca minimul este de 2 litri, atunci este indicat ca vara sa bei mai multa apa, deoarece te deshidratezi mai usor, sau in timpul si dupa o sesiune de fitness.

2. Nu faci indeajuns de multa miscare

Nu este de ajuns sa plimbi cainele dimineata, cat pentru toata ziua, deoarece corpul nu va fi stimulat sa arda caloriile. Daca este cazul sa ai si un job la birou, atunci este indicat sa te misti dupa fiecare ora de stat jos, pentru a-ti pune sangele in circulatie si a solicita muschii. Totodata, daca ai un job in care stai pe scaun o zi intreaga, este recomandat ca, in weekend, sa mergi la sala.

3. Mananci prea multa mancare sanatoasa

Nu credeai ca vom spune asta, nu? Ei bine, alimentele sanatoase sunt incurajate in majoritatea dietelor, insa unele care contin grasimi sanatoase, te pot impiedica sa pierzi in greutate. De exemplu, avocado este un fruct bun pentru organism, insa unul singur contine aproximativ 200 calorii. Este recomandat sa mananci sanatos si totodata, echilibrat.

4. Nu-ti dezvolti masa musculara

Sigur, nu ne referim si nici nu incurajam sa dezvolti o masa musculara serioasa, ci indeajuns de multa incat sa-ti sustii propriul corp. Miscarea fizica, mai ales sesiunile de cardio sunt foarte importante daca iti doresti sa slabesti. Incearca sa combini cardio cu greutati, iar in curand, vei avea rezultatul dorit.

5. Mergi la sala fara sa mananci inainte

Daca ai auzit ca slabesti mai repede daca nu mananci inainte sa mergi la sala, acesta este un obicei prost. In realitate, corpul tau va consuma energie din masa musculara si nu din grasimile pe care le ai. Este recomandat sa mananci o banana sau ceva bogat in proteine cu jumatate de ora inainte de a incepe sa faci activitate fizica. Astfel, vei slabi iar corpul tau se va mentine sanatos.

6. Nu primesti sustinere din partea prietenilor tai

Atunci cand iti doresti sa slabesti, este important ca cei din jur sa te sustina si sa te incurajeze, iar cand prietenii tai te tenteaza cu prajituri si dulciuri, procesul devine si mai dificil. Te sfatuim sa incerci sa-i convingi si pe ei sa manance mai sanatos, si chiar sa-i inviti sa mergeti la sala impreuna.

7. Elimini prea multi nutrienti din dieta

Daca iti propui sa mananci mai putin, ai grija ca sa consume indeajuns de multe vitamine si nutrienti. Majoritatea persoanelor care incearca sa slabeasca prin eliminarea a majoritatea produselor, se vor simti lipsite de energie, deoarece pana si carbohidratii sunt benefici pentru organism. Totul consta intr-o dieta echilibrata.

8. Esti prea obosita

Atunci cand ai un stil de viata obositor, corpul tau va incerca sa remedieze aceasta deficienta prin pastrarea grasimilor in organism. Astfel, nu vei reusi sa arzi caloriile si sa slabesti asa cum iti doresti. Iti recomandam sa te odihnesti si sa ai un program normal in ceea ce priveste somnul. In acest mod, vei avea energia necesara pentru ca organismul tau sa arda grasimile de care incerci sa scapi.

9. Mananci legumele gresite

Legumele sunt produse cheie in momentul in care decizi sa slabesti cateva kilograme, si totodata, bogate in vitamine. Insa, multe dintre legume nu sunt atat de sanatoase pe cat ar parea. De exemplu, cartofii sunt bogati in carbohidrati, si te vor impiedica sa slabesti. Legumele verzi ajuta, de obicei, in orice dieta.

10. Mananci pe fuga

Stim ca este dificil sa impaci o viata ocupata cu un stil sanatos, insa daca iti doresti sa slabesti, va trebui sa-ti faci timp pentru mesele zilei. Fiecare gustare, la fiecare doua ore, nu este deloc sanatoasa pentru organism, pentru ca incerci sa umpli o masa intreaga cu putin. Ai fi surprinsa sa vezi cate calorii au toate produsele mici pe care le rontai la birou.

Text: Cristiana Frunza

Foto: Shutterstock