Aplicatia unui fizician suedez inlocuieste pilula contraceptiva

Daca folosesti pilula contraceptiva, avem vesti! Fizicianul Elina Berglund a creat, impreuna cu sotul ei Raoul Scherwizl, o aplicatie care inlocuieste metodele conventionale de preventie, numita Natural Cycles app.

Deocamdata, este aprobata pentru Europa – aprobarea vine de la organizatia germana de inspectie si certificare Tuv Sud –, dar SUA inca asteapta acordul agentiei FDA (Food and Drug Administration).

Natural Cycles este prima aplicatie certificata ca un dispozitiv medical si prima care obtine aprobare oficiala de la o agentie europeana de sanatate.

Cuplul de fondatori are la activ un studio clinic pe mai mult de 4.000 de femei, cu varste cuprinse intre 18 ani si 45 de ani, publicat in European Journal if Contraception and Reproductive Health Care. Dar sa iti spunem cum functioneaza!

Pilula contraceptiva vs. tehnologia

Pentru a folosi aceasta aplicatie, trebuie sa iti masori temperatura sublingual, in fecare dimineata, si sa introduci datele in aplicatie, aceasta folosind un algoritm unic, creat de Elina Berglund, care ia in calcul mai multi factori: temperatura corpului si fluctuatiile de temperatura, durata de viata a spermei sau iregularitatile ciclului menstrual.

Astfel, aplicatia iti indica zilele de fertilitate, ovulatia si diferitele stadii ale ciclului, cu o mai mare precizie decat pilula contraceptiva – studiul demonstreaza ca rata de esec a aplicatiei este de 7%, in timp ce rata de esec pentru pilula este de aproximativ 9%, conform CDC (Center of Disease Control). Prin folosirea acestei aplicatii, stii in fiecare zi daca esti fertila sau nu, deci stii cand poti face sex neprotejat si cand nu.

Aplicatia Natural Cycles are peste 150.000 de utilizatori, in 161 de tari, conform Business Insider, si este bazata pe un studiu clinic care dovedeste ca este la fel de eficienta ca pilula contraceptiva. Avantajul? Nu mai iei pastile, nu mai exista efecte secundare! Nu e putin lucru, deloc!

Citeste si:

Semne ca ai un nivel scazut de estrogen si ce poti face

FOTO: Shutterstock