Orice persoana stie ca pentru a avea un organism sanatos, avem nevoie de vitamine si minerale, pe care este bine sa le luam din alimentatie si, daca nu este posibil, din suplimentele alimentare. Putini sunt cei care acorda atentie si consuma si alimente bogate in vitamina B12.

Intr-adevar, este usor sa obtii vitamina B avand o dieta echilibrata, insa cand vine vorba de B12, ar trebui sa inclunzi in alimentatie si anumite preparate.

1. Iaurt

Iaurtul este o sursa bogata de calciu, magneziu si vitamina B12. De-a lungul timpului, studiile au aratat ca un consum regulat poate preveni diabetul si probleme cu tensiunea arteriala. In plus, datoria probioticelor, iaurtul ajuta si la digestie. Cel mai usor este sa il mananci simplu sau cu cereale, nuci sau fructe.

2. Carne de vita

Carnea de vita este considerata mai sanatoasa decat carnea de pui in unele cazuri. Aceasta este o sursa bogata de zinc, avand aproape 7 mg in 85 de grame. Are, in mod evident, si proteine. Ai grija insa la modul in care o prepari. Evita prajelile si pune alaturi o garnitura de legume sau orez. Totodata, este bine sa fii atenta si la cantitatea pe care o mananci, deoarece este bogata in colesterol

3. Somon sau pastrav

Pestele bogat in grasimi omega 3 este si o sursa bogata de vitamina B12 si D, vitamine care ajuta la functionarea optima a creierului si lupta impotriva inflamatiilor. La fel ca in cazul carnii de vita, este bine sa prepari pestele pe gratar sau la cuptor cu putin ulei de masline. Pune alaturi legume sau o salata cu spanac.

4. Lapte

O cana de lapte are 1,2 mccg de vitamina B12 si, in plus, este o sursa importanta de vitamina D. Pentru femei, laptele este foarte bun deoarece ajuta la ameliorarea simptomelor premenstruale. Totodata, probabil stii si tu ca un pahar de lapte consumat seara te poate ajuta sa adormi mai usor. Alege un lapte slab in grasimi si, daca nu iti place sa il consumi simplu, adauga fructe si fa-ti un smoothie.

5. Oua

Ouale, pe langa vitamina B12 contin si proteine si vitamina D, ce iti va ajuta organismul sa absoarba mai usor calciul. Renunta si in cazul lor la prajeli si consuma-le alaturi de avocado sau in salate. Fii atenta insa si la cantitatea pe care o vei consuma, deoarece mancate in exces pot creste colesterolul.

6. Midii sau stridii

Midiile si stridiile contin cea mai mare cantitate de zinc fata de orice alt element, 32 mg in 6-8 bucati de stridii. Au o multime de minerale si ajuta sistemul imunitar. Asadar, daca le vei consuma vei reusi sa eviti racelile. Poti gasi o multime de retete si moduri de preparare pe internet.

