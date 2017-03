Accelereaza-ti metabolismul facand aceste mici schimbari ale stilului de viata

Corpul tau arde destul de mult “combustibil” pentru a-ti da energia de care ai nevoie pe toata perioada zilei. Acesti “combustibili” sunt caloriile din mancare iar cateodata din tesutul muscular, atunci cand metabolismul tau nu functioneaza cum ar trebui.

Energia de care ai nevoie pentru a termina programul de fitness sau pur si simplu pe durata zilei, plus energia de care corpul tau are nevoie pentru a digera si folosi mancarea, iti afecteaza metabolismul dincolo de rata ta metabolica.

Iata 3 feluri in care schimbarea stilului tau de viata iti stimuleaza eficient metabolismul:

Schimba-ti dieta!

Cafeina, capsaicina pe care o gasim in ardeiul iute, ceaiul verde, scortisoara, triglicerina din uleiul de cocos, toate acestea vor stimula temporar si incet pierderea de calorii, insa nu te astepta ca, doar stropind cu praf de ardei iute peste macare, sa scazi in greutate.

Aceste adaosuri pot fi inofensive, insa prea multa cofeina si produse farmaceutice pot provoca efecte secundare neplacute, pana la urgente medicale.

Trebuie sa avem grija mai ales atunci cand urmam o dieta pe baza de pastile, care pot declansa termogeneza actionand ca stimulente. Ele te vor ajuta temporar sa arzi destul de multe calorii, dar cu riscul de a accelera pulsul si multe alte procese ale organismului tau.

Fa miscare!

Miscarea fizica este de departe factorul principal care te va ajuta sa arzi cat mai multe calorii, in orice perioada a zilei. Cu cat te vei misca mai mult cu atat vei arde mai multe calorii. Din dorinta de a da jos din kilograme in plus, cele mai multe persoane cred ca este suficient sa muncesti destul de mult la sala de fitness incat intr-o singura sedinta sa obtii rezultatele mult dorite.

Nimic mai gresit, rezultatele apar in timp, prin perseverenta si exercitiu, astfel iti vei imbunatati atat sanatatea cardiovasculara cat si mentala, iar daca prin asta ti se va dezvolta si masa musculara atunci vei avea in fata schimbari ale metabolismului pe termen lung.

Imbunatateste masa musculara!

Atunci cand vei putea sa-ti schimbi functionarea metabolismului, vei schimba si numarul de calorii pe care le poti pierde atunci cand iei o pauza. Vei putea imbunatati un singur factor, cel care de fapt influenteaza rata metabolismului tau, si anume, corpul.

Adaugand masa musculara, corpul tau va arde automat mai multe calorii doar pentru a-si pastra functiile de baza. Spre deosebire de schimbarile temporare pe care ti le aduc acele cateva cani de cafea, mentinerea unei mase musculare iti garanteaza o schimbare pe termen lung. In concluzie, pierderea in greutate si stimularea metabolismului necesita timp, rabdare si efort.

Nu puteti adăuga masa musculara peste noapte, iar suplimentele care promit un impuls rapid in pierderea in greutate s-ar putea sa nu aiba beneficii fara riscuri.

Abordarea si inceperea unui program de schimbari in ceea ce priveste metabolismul, cu solutii de fitness atat pe termen scurt cat si pe termen lung, te pot ajuta sa iti pastrezi o silueta sanatoasa si armonioasa.

Text: Mihaela Dumitru

Foto: Imaxtree