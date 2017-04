7 moduri in care sa ai grija de corpul tau daca iti doresti sa ramai insarcinata

Cu totii incercam sa ducem un stil de viata sanatos si sa avem grija de corpul nostru, insa atunci cand se pune problema de o posibila sarcina, lucrurile se schimba usor. Chiar daca nu esti in acel moment al vietii tale, este important sa-ti pregatesti corpul pentru o sarcina, inca din timp. Astfel, noi iti propunem cateva sfaturi si practice naturale pentru a te mentine in forma.

Imbunatateste-ti dieta

Mancarea este unul din principalii factori care ne afecteaza corpul, iar alimentele nesanatoase ar trebui sa fie excluse din regimul nostru. Specialistii au observat ca femeile care mananca grasimi ‘bune’, proteine din plante si seminte au sanse mai mari de a ramane insarcinate, astfel ca numarul de ovule se va mari.

Tipurile de dieta care ajuta la fertilitate, se pare, ca functioneaza cu succes, iar femeile care le-au incercat au ramas insarcinate mai usor. Este indicat sa eviti carnea rosie si carbohidratii.

Incearca sa reduci stresul

Stresul nu a fost niciodata un factor bun in viata nimanui, cu atat mai mult, in viata unei femei care isi doreste sa devina insarcinata. Nu este o surpriza ca o femeie stresata nu va reusi sa ramana gravida, iar specialistii au demonstrat ca femeile care au un nivel ridicat de stres, au cu 29% mai putine sanse de a procrea. Fireste, organismul recunoaste nivelul de stres si impiedica orice posibila sarcina, din cauza ca nu ar fi un mediu prielnic pentru copil.

Nu e cazul sa te stresezi si mai tare, ci noi iti recomandam sa identifici toate sursele de stres din viata ta si sa lucrezi asupra lor. Daca stii ca unele persoane, programe de lucru sau medii te fac sa devii stresata, atunci incepe sa le eviti.

Mentine o greutate normala

Cea mai sanatoasa sarcina se va desfasura intr-un corp sanatos. Femeile care au probleme de greutate, fie cantaresc prea mult sau prea putin pentru statura lor, vor avea sanse diminuate cand vine vorba de a ramane insarcinate. Daca tu consideri ca ceva este in neregula cu greutatea ta, atunci este recomandat sa consulti un medic care te va sfatui in cel mai eficient mod.

Renunta la bauturi alcoolice si cafeina

Exact lucrurile de care ne temeam, alcoolul si cafeina sunt cateva aspecte la care trebuie sa lucrezi daca ti-ai propus sa ramai insarcinata. Medicii recomanda sa reduci consumul de cafea la o cana, sau doua pe zi, insa sunt putin mai drastici cand vine vorba de alcool. Multi specialisti au indicat ca daca vrei sa ramai insarcinata, intr-un timp scurt, atunci ar trebui sa elimini alcoolul din dieta ta.

Suplimente cu acid folic

Multe femei au incercat acest tip de supliment, inainte de a ramane insarcinate. Se pare ca acestea ar putea ajuta la dezvoltarea unei sarcini sanatoase. Insa, este foarte important ca aceste vitamine sa fie luate numai la recomandarea medicului, deoarece ele pot contine fier, iar o cantitate mare de fier va preveni sau va ingreuna o sarcina.

Evita toate grasimile din mancaruri nesanatoase

Am vorbit deja despre cat de important este sa mananci sanatos inaintea unei sarcini, insa ce este surprinzator este ca mancarurile de tip fast-food sau bogate in zahar pot mari nivelul de infertilitate cu pana la 70%. Desigur, noi stim mamici care au mancat tot felul de dulciuri si nu s-au abtinut de la nimic, insa consideram ca ar fi bine sa gasesti o balanta.

Incepe sa traiesti mai sanatos cu patru luni in avans

Nu, nu e pur si simplu, un numar ales aleatoriu, ci oamenii de stiinta au descoperit ca dureaza in jur de patru luni ca ovulele si sperma sa aiba o calitate imbunatatita. Asadar, daca iti propui sa ramai insarcinata in urmatoarea jumatate de an, atunci mai ai la dispozitie inca doua luni sa te bucuri de junk food si apoi sa incepi o dieta sanatoasa.

