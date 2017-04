6 lucruri care se intampla cand renunti la indulcitori artificiali

Consumul de indulcitori artificiali ne induce corpul intr-o stare placebo, astfel ca incercam sa ne pacalim organismul ca nu consumam zahar. Cu toate ca ar parea o alternative buna, specialistii au dezvaluit recent care sunt pericolele acestor substante. In momentul in care renuntam la indulcitori, organismul se intoarce la starea sa initiala, intr-un anume echilibru.

Iata care sunt cele sase lucruri care ni se intampla atunci cand renuntam la indulcitori artificiali si ii inlocuim cu alternative naturale.

Papilele tale gustative nu vor mai fi usor pacalite

De multe ori, acesti indulcitori artificiali ne impiedica sa mai simtim gustul real al mancarii. Cu toate ca se proclama a avea o cantitate mai mica de zahar, de fapt, aceasta este mai ridicata si, in timp, riscam sa ne pierdem simtul gustului. Specialistii au afirmat ca una din consecintele majore este ca ne pierdem gustul pentru tot ce inseamna dulce natural.

Astfel, vom ajunge sa nu mai simtim gustul fructelor si a legumelor si nu le vom mai consuma, factor ce duce la pierderea unor nutrienti semnificativi.

Microbii nu se vor mai inmulti

Un subiect nu tocmai placut, insa realitatea este ca avem, in organism, mai multe tipuri de microb. Surprinzator, aceste substante artificiale care se vor a inlocui zaharul, au posibilitatea de a afecta si schimba complet rolul microbilor. In concordanta cu un studiu al unei echipe de cercetatori din Israel, indulcitorii artificiali au puterea de a ne schimba sistemul digestiv, si astfel, suntem in pericol de a ne ingrasa consumand aceeasi cantitate de mancare.

Nu vei mai lua in greutate

Indulcitorii artificiali ne dau peste cap intreg organismul, si, in timp ce, incercam sa reducem consumul de zahar pentru a pierde din greutate, acestia functioneaza impotriva acestui proces. Substantele de acest tip afecteaza bacteriile sistemului digestiv si le dezvolta abilitatea de a prelua energia din mancaruri si de a o transforma in grasime. Astfel, consumul de indulcitori artificiali va declansa luarea in greutate.

Odata ce renuntam la indulcitori artificiali, care se joaca atat cu organismul, cat si cu mintea noastra, vom renunta si la a mai avea pofte induse tocmai de aceste substante.

Nivelul de glicemie se va stabiliza

Atunci cand consumam indulcitori artificiali, organismul functioneaza ca si cum am consuma zahar pur. De aceea, in timp, organismul va pierde din abilitatea de a arde calorii. Indulcitorii artificiali determina celulele noastre sa creada ca vor primi mai mult zahar, de aceea, o cantitate mai mare de insulina este creata. Specialistii ne-au explicat ca insulina mentine grasimea si nu o arde, iar noi ne simtim mai infometati.

Vei reduce consumul de produse modificate genetic

Nu cred ca te asteptai ca indulcitorii artificiali sa fie sanatosi in vreun fel, ci din contra, sunt foarte daunatori. De obicei, sunt compusi din porumb, soia sau din sfecla de zahar. Chiar daca nu par a fi extrem de daunatoare, acestea pot avea efecte nedorite pe termen lung.

Te vei reorienta spre mancaruri mai sanatoase

Odata ce renunti la indulcitorii artificiali si consumi zahar pur, insa in limite rationale, vei observa o schimbare a organismului. Persoanele care sunt atente la consumul de zahar sunt, totodata, mai sanatoase. De asemenea, efecte negative ca luarea in greutate, sau dezvoltarea diabetului de tip 2 va fi prevenita cu success, iar tu te vei simti mai bine in corpul tau.

