Medicul tau te incurajeaza sa iei calciu pentru intarirea oaselor, prietenii spun ca lipsa de fier trebuie prevenita mereu, partenerul tau este fixat pe vitamina E si te indeamna sa o iei si tu. Iata, insa, care sunt cele 5 vitamine pe care nu trebuie sa le iei tu si de ce, uneori, acestea pot avea efecte negative.

Calciu

Dintotdeauna, medicii au recomandat consumul de calciu pentru ca ajuta la cresterea si intretinerea unor oase puternice. Cu toate acestea, specialistii in domeniu au clarificat acest mit si ne-au explicat de ce avem noi nevoie, de fapt. Unul dintre cele mai recente studii de sanatate au descoperit ca, de multe ori, calciul nu este absorbit de oase, ci poate atinge arterele si tesuturile subtiri. Acest lucru poate duce, cu usurinta, la riscul bolilor de inima.

De asemenea, consumul de calciu poate duce la aparitia pietrelor la rinichi. Specialistii ne sfatuiesc sa ne luam calciul din produse fara lactoza, legume, somon, sardine, fasole alba, migdale si broccoli.

Vitamina E

Vitamina E este cunoscuta pentru rolul sau de a reduce riscul bolilor cardiovasculare, Alzheimer, cataracta si cancerul. Insa, se pare ca aceasta vitamina poate, chiar, mari vulnerabilitatea la simptomele de cancer. A fost demonstrat ca barbatii care consuma suplimente de vitamina E, intr-o cantitate mare, sunt predispusi la cancer. Totodata, a fost descoperit ca femeile si barbatii care consuma doze mari de vitamina E risca sa aiba o moarte mai rapida, decat cei care nu iau acest tip de vitamine. Insa, nu trebuie sa te ingrijorezi daca iei o doza normala de multivitamine, deoarece cantitatea de vitamine E din aceasta nu este indeajuns de mare pentru a avea un efect negativ.

Citeste si:

Adevarul despre multivitamine

Iod

Iodul este unul din mineralele care trebuie luate numai la indemnarea medicului. De cele mai multe ori, acesta se foloseste pentru problemele cu glanda tiroida, fiind un element cheie in hormonii produsi. Astfel, medicii ne impartasesc ca o cantitate nepotrivita, fie prea mare, fie prea mica, poate duce la hipotiroidism. Este foarte important sa nu alimentezi organismul cu iod cand acesta nu are nevoie. Majoritatea mancarurilor sunt bogate in iod, deja, deci organismul primeste acest mineral, oricum. Cel mai eficient si sigur este sa-ti consulti medicul cu privire la nivelul de iod din organismul tau prin analizele de urina.

Fier

Un alt mineral care trebuie consumat la recomandarea doctorului, fierul ajuta, cu desavarsire, la mentinerea hemoglobinei. Totodata, fierul este necesar pentru functionarea corecta a celulelor si a hormonilor. Fierul, consumat in excess sau fara sa fie necesar, poate fi daunator ficatului si altor organe, precum pancreasul si inima. Sistemul celular poate fi, usor, afectat de o cantitate nepotrivita de fier. Asadar, este indicat sa consulti un medic inainte de a incepe sa iei fier.

Vitamina B6

Cele 8 vitamine din gama ‘B’ sunt vitale pentru un stil de viata sanatos si longeviv. Aceste vitamine ajuta organismul sa transforme mancarea in energie, sa metina o piele sanatoasa, sa imbunatateasca memoria si sa sustina o sarcina. Dar, e bine de stiut ca vitaminele B se regasesc in majoritatea mancarurilor sanatoase, precum fructe, legume, grau si seminte si carne alba. Astfel, consumam indeajuns de multe vitamine B.

Totusi, cand doza devine exagerata, efectele negative incep sa apara. Prea multe vitamine B pot fi toxice si pot duce la senzatii ciudate in nervi, aceasta conditie psihica numindu-se neuropatie.

Text: Cristiana Frunza

Foto: 123RF