Mesele de Craciun si de Revelion se pare ca sunt cele care ne fac sa pierdem lupta cu kilogramele, insa cine poate rezista preparatelor delicioase? Pentru a te ajuta sa revii la silueta ta, ti-am pregatit 5 metode de a slabi dupa sarbatori.

Din pacate, toate caloriile se depun in jurul taliei si nu numai, iar tie iti va fi mai greu sa slabesti decat in mod obisnuit. Acest lucru se intampla deoarece, de obicei, oamenii renunta la sport si stilul de viata activ in timpul concediilor, ceea ce inseamna ca nu mai sunt arse la fel de bine caloriile.

1. Ofera-ti timp

Singurul mod in care vei reusi sa slabesti imediat dupa sarbatori este sa urmezi o dieta drastica, insa acest lucru nu este deloc recomandat. Ofera-ti timp sa te obisnuiesti cu o noua alimentatie si, totodata, sa ii permiti organismului sa se pregateasca pentru programul tau obisnuit de munca. Nu te ingrijora daca nu vezi schimbari in prima saptamana, doar cu efort si determinare vei fi multumita de numarul kilogramelor aratate de cantar.

2. Incearca sa renunti pentru o perioada la zahar si prajituri

In timpul sarbatorilor de iarna este aproape imposibil sa rezisti in fata prajiturilor, insa daca vrei sa scapi de kilogramele acumulate in aceasta perioada, trebuie sa renunti la zahar. Propune-ti ca dupa ultimele zile de rasfat sa faci o pauza de cel putin o saptamana cand vine vorba de zahar. In felul acesta vei avea grija si de nivelul glicemiei, iar acesta este un aspect foarte important pentru sanatatea ta.

3. Fii atenta la portii

Daca de Craciun ai gustat din fiecare preparat, asadar farfuria ta a fost destul de plina, in urmatoarea perioada fii mai atenta la portii. Nu te infometa, insa incearca sa nu exagerezi. Foloseste o aplicatie pentru smartphone pentru a nota caloriile la fiecare masa. Un truc simplu pentru a manca mai putin este sa folosesti farfurii mai mici. In felul acesta nu vei fi la fel de tentata sa depasesti portia normala.

4. Fa miscare

Recunoaste, in timpul vacantei nu te-ai gandit prea mult la sala de fitness. Nu-ti face griji, probabil la fel ca tine sunt majoritatea oamenilor, deoarece, ei bine, in aceasta perioada oricine isi permite o mica escapada, nu? Incearca, dupa aceste zile de relaxare, sa te intorci la orele petrecute facand sport. Frigul de afara nu este o scuza, deoarece exista o multime de programe de fitness pe care le poti face acasa, in fata televizorului.

5. Renunta la bauturile alcoolice

In cazul in care nu stiai deja acest lucru, bauturile alcoolice ingrasa. Da, acele cocktail-uri savurate in seara de Revelion au contribuit la cresterea numarului tau de kilograme. In urmatoarea perioada renunta la ele, deoarece majoritatea contin sucuri, iar sucurile contin zahar, asadar nu sunt deloc sanatoase, mai ales daca vrei sa slabesti. Desigur, te poti bucura la cina de un pahar de vin rosu.

