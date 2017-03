4 momente in care ar trebui sa eviti sa consumi apa

Ne mentine hidratate, ne ajuta sa evitam supraalimentarea si chiar sa ardem calorii, dar, de asemenea, ca si in cazul altor obiceiuri ce tin de sanatate, mult nu inseamna neaparat eficient.

Va vine sa credeti sau nu, sunt dati cand apa ar trebui lasata deoparte!

1. Cand deja ai consumat destul.

Sunt foarte rare cazurile in care, atunci cand consumul de apa este foarte mare, sanatatea poate avea de suferit. Nivelul de sodiu poate scadea si poti dezvolta hiponatremie. De exemplu, sportivii de anduranta au obiceiul de a consuma apa chiar si in timpul maratoanelor, lucru total gresit, sfarsind prin varsaturi, convulsii chiar si moarte.

2. Cand servesti o masa destul de imbelsugata.

Un mod foarte simplu de a scapa de calorii este sa bei un pahar de apa inainte de fiecare masa si astfel vei manca mult mai putin intr-un mod natural. In acelasi timp, consumul de apa, intr-o cantitate mare, inainte sau in timpul mesei, iti poate provoca un mare disconfort.

3. Cand urmezi un program de fitness intens si pe o perioada mai lunga de timp.

Atunci cand transpiram, eliminam potasiu, sodiu si electroliti (substante minerale din organism).

Daca transpiri destul de mult, vei avea nevoie sa inlocuiesti acei nutrienti care nu se gasesc in apa plata pe care o consumi. Ii poti lua mai bine din apa de cocos pentru ca este bogata in potasiu, magneziu, sodiu si vitamina C.

4. Cand apa este indulcita.

Stim, nimanui nu-i place sa bea in mod regulat apa plata, cand la tot pasul gasim, apa care contine diferite arome, si sunt imbuteliate in sticle placute vederii.

Multe studii au demonstrat ca aceste arome ne pot face mai mult rau decat bine, sporesc pofta de mancare si cresterea in greutate. Ai putea incerca sa adaugi chiar tu o aroma mult mai sanatoasa apei tale, folosind lamai, castravete, pepene rosu, si chiar ierburi.

Text: Mihaela Dumitru

Foto: Shutterstock