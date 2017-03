21 de simptome care indica deficienta de calciu

Calciul, cel mai abundent mineral care se gaseste in corpul uman, este bine cunoscut pentru rolul important pe care il are la nivelul oaselor. Pe langa faptul ca intareste oasele si dintii, calciul joaca si un rol de mesager in semnalizarea celulara, fiind necesar pentru buna si normala functionare a celulelor, transmiterea semnalelor nervoase, secretia de hormoni, coagularea sangelui, contractiile si relaxarea muschilor. Deficitul de calciu poate include oricare din aceste functii si se manifesta in mai multe moduri.

Cauze si semne ale deficitului de calciu

Din pacate, majoritatea persoanelor nu se concentreaza asupra consumului suplimentelor de calciu si ajung astfel sa se confrunte cu simtomele lipsei acestuia. Au fost descoperiti numerosi factori care slabesc absorbtia de calciu sau ii diminueaza nivelul din sange. Acestia factori includ:

Deficienta de Vitamina D

Deficienta de Magneziu

Gradul crescut de sodiu din corp

Gradul crescut de fosfor din corp (care se gaseste in Coca-Cola si in aditivi alimentari)

Boala cronica a rinichilor

Functionarea anormala a paratiroidei

Operatii pentru scaderea in greutate (bypass gastric)

Medicamente (cele care reduc acidul produs de stomac, cele care previn sau combat convulsiile, crizele de epilepsie, chimioterapia)

Simptomele deficitului de calciu

Simptomele insuficientei de calciu pot varia de la aproape inexistente la severe. Deficienta severa de calciu, netratata, poate cauza consecinte grave, printre care rahitism, osteopenie si osteoporoza.

Nivelul scazut de calciu si lipsa lui pot avea urmatoarele simptome:

Lesin

Insuficienta cardiaca

Dureri in piept

Dificultate in a inghiti

Oboseala

Piele uscata

Cataracta

Slabiciunea muschilor

Mancarime severa

Simptome ce indica osteoporoza (durere de spate, fracturi ale spinarii, incheieturilor sau soldurilor)

Capacitate intelectuala scazuta, despresie si schimbari de personalitate

Schimbari ale vocii cauzate de spasmul laringelui

Dificultate a respiratiei

Schimbari ale activitatii cerebrale

Par aspru

Unghii fragile

Psoriasis

Amorteala sau furnicaturi ale extremitatilor

Carii dentare

Amorteala in jurul gurii si degetelor

Crampe ale muschilor, in special in partea din spate a picioarelor

Deficienta de calciu – prevenire si tratament

Cam de cat calciu ar fi nevoie si sub ce forma, pentru a preveni simptomele care indica insuficienta lui? De cat este nevoie pentru a atinge nivelul optim de sanatate? Aceste intrebari sunt subiectul multor controverse printre cercetatori, doctori si nutritionisti. Conducerea departamentului Food and Nutrition al Institutului de Medicina din SUA au ajuns la concluzia ca nu exista suficiente date care sa ateste nivelul de calciu recomandat. Totusi, acestia au stabilit un consum adecvat de calciu care sa fie suficient pentru a mentine sanatatea oaselor in oameni.

Consumul adecvat pentru adultii de pana la 50 de ani este 1000 mg de calciu pe zi, care se obtine din mancare si suplimente. Adultii de peste 50 de ani au nevoie de 1200 mg de calciu pe zi. Cum am mentionat mai sus, majoritatea persoanelor nu reusesc sa indeplineasca aceste cerinte, chiar daca iau suplimente.

Cum sa cresti nivelul de calciu

Incearca sa iei majoritatea calciului din mancare. Opteaza pentru alimente bogate in calciu precum conserve de somon si sardine cu oase, broccoli, seminte de susan, napi, mustar si verdeturi. Pentru suplimente, alege calciul citrat si consuma-l in cel putin 2 doze intre mese pentru cea mai buna absorbtie

Evita consumul de calciu din prea multe suplimente

Tine minte ca este important sa eviti consumul excesiv de calciu din suplimente, deoarece poate creste riscul de aparitie a unor boli cardiace sau pietre la rinichi. Asa ca nu le consuma in exces. Ramai la stadiul de 1000-1200 mg de alimente si suplimente combinate.

