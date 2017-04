11 mici schimbari in dieta ta care te vor ajuta in reducerea anxietatii

Iata cateva mici schimbari pe care le poti face in dieta ta zilnica si care vor inlocui cu succes medicamentatia si te vor scapa chiar si de sedintele la psiholog.

Multi dintre noi nu realizam faptul ca mancarea pe care o consumam poate avea un evfect direct asupra felului in care ne simtitm. Dieta poate fi cauza anxietatii tale si nu numai, poate chiar inrautati situatia.

Urmam o anumita dieta in functie de felul in care aratam si ne simtim, insa ar trebui sa e gandim de doua ori atunci cand ne facem un obicei din asta, pentru ca ne poate afecta si creierul.

Iata 11 schimbari pe care le poti face in dieta ta si care te vor ajuta in reducerea anxietatii:

1. Mananca mai multe proteine

Consumand zilnic o grupa mare de alimente, cate putin din fiecare, este ceva esential in combaterea anxietatii, insa cea mai importanta este proteina.

Proteina din branza, iaurt grecesc sau ou, iti stimuleaza producerea de dopamina care te va ajuta sigur sa lupti impotriva anxietatii.

2. Mananca mai multi acizi grasi Omega-3

Multe studii arata ca exista o legatura intre consumul de acizi grasi Omega-3 si scaderea anxietatii. Daca doriti sa va simtiti mai bine consumati mancaruri bogate in nutrienti ca seminte de chia si somon.

3. Concentreaza-te asupra momentului in care servesti masa

Multe persoane au prostul obicei de a manca pe graba chiar in momentul in care ies pe usa, sau in fata televizorului urmarind emisiunea preferata, fapt care contribuie intr-un mod esential in cresterea anxietatii.

Incearca in mometul in care servesti masa sa nu dai atentie altor lucruri, concentreaza-te asupra modului in care consumi mancarea, mesteca incet, savureaza, vei vedea cum astfel vei putea reduce din gandurile anxioase.

4. Reduce consumul de cofeina

Cafeaua de dimineata poate fi extraordinar de buna, dar in mod sigur iti poate modifica starea emotionala destul de repede.

Cofeina este un stimulent care ne poate afecta atunci cand este consumata in exces. Poate creste simptomele de anxietate, bataile inimii, tensiunea arteriala si temperatura corpului cat si un atac de panica. Recomandarea in asemenea cazuri ar fi reducerea pana la interzicerea consumului de cofeina.

5. Creste consumul de apa

Majoritatea persoanelor nu consuma suficient de multa apa si chiar o mica deshidratare poate duce la oboseala si modificari ale comportamentului, afectand fiecare sistem din corpul tau, sistemul hormonal, circulatia sangelui si in primul rand functionarea corecta si la nivel maxim a creierului tau, asa ca asigura-te ca bei suficient de multa apa, zilnic.

6. Evita cat poti zaharul

Zaharul rafinat si prelucrat isi face intrarea rapida in fluxul nostru de sange, astfel provocand un impact foarte mare asupra nivelurilor noastre de zahar din sange. Nivelurile cresc si scad foarte repede de aceea trebuie sa avem in vedere stabilirea unui echilibru si inlocuirea zaharului si carbohidratilor cu fructe.

7. Asigura-ti mese dese pe tot timpul zilei

In cazul in care nu mancati pe o peroada mai lunga de timp, va puteti astepta ca glicemia dumneavoastra sa scada si veti simti sentimente de confuzie, neliniste, tremurat, care se vor suprapune cu simptomele de panica.

Se recomanda hranirea corpului pe tot parcursul zilei, pentru a evita orice anxietate legata de senzatia de foame.

8. Rezuma-te la o singura bautura alcoolica spre seara

Alcoolul poate oferi, temporar, persoanelor cu anxietate, o oarecare usurare, dar problema este de fapt ca aceasta usurare este doar pe moment iar excesul de alcool poate creste senzatia de anxietate si poate duce chiar si la deshidratare si scaderea nivelului de zahar din sange.

9. Consuma cat mai multa Vitamina C

Vitamina C ne ajuta foarte mult in lupta cu anxietatea si in scaderea cantitatii de cortizol.

In plus, o deficienta de Vitamina C va duce la o scadere a dopaminei si serotoninei din creier care este legata de anxietate.

10. Consuma mai multa Vitamina B12

Daca doriti sa scapati de anxietate, o puteti face consumand mai multe alimente bogate in Vitamine B12 cum ar fi stridiile, sardinele, galbenusurile de ou si somonul.

Beneficiile Vitaminei B12 se vor vedea in procesul de detoxifiere si in eliminarea substantelor chimice cat si in construirea de neurotransmitatori de dopamine si serotonina.

11. Invata sa iubesti salatele

Consumul de legume detine un rol foarte important in buna functionare a organismului nostrum, atat la nivelul creierului cat si al corpului.

Exista un motiv pentru care parintii ti-au spus sa mananci acele legume cu frunze verzi, deoarece sunt bogate in magneziu, care este un mineral calmant.

Este dovedit ca deficitul de magneziu poate duce la anxietate, prin urmare, este recomandat sa consumamm mai multe alimente bogate in magneziu ca nucile, semintele, boabele si granele.

Text: Mihaela Dumitru

Foto: Imaxtree