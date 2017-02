10 lucruri din viata de zi cu zi care iti pot afecta hormonii

Mediul inconjurator este cel care are cel mai mare si important impact asupra corpului nostru si mai ales asupra nivelurilor de hormoni.

Desi anumiti factori din mediu constituie la reglarea naturala a hormonilor, exista si lucrurile mult mai sintetice care pot afecta considerabil starea ta de bine si ar fi mai bine sa le eviti.

Mai jos avem o selectie de 10 lucruri la care ar fi bine sa fii atenta pe viitor.

1.Plasticul

Conform unui studiu publicat in jurnalul “Perspective sanatoase din mediu”, s-a descoperit ca majoritatea produselor din plastic pe care le folosim, elibereaza o substanta chimica, care se comporta la fel ca hormonul estrogen. Expunerea ridicata la aceasta substanta chimica poate duce chiar la cancer.

2. Produsele de machiaj

In produsele de machiaj se gasesc xenoestrogenii, care blocheaza functionarea normala a estrogenului. Acest tip de chimicale se gaseste si in oja, spray de par sau placa pentru intins parul.

3. Lumina

Poate parea surprinzator dar expunerea la lumina naturala iti influenteaza hormonii care au grija de ciclul tau de somn. Ritmul tau circadian functioneaza in conditii optime atunci cand te expui la lumina dimineata si seara, obicei care poate sa iti aduca un somn mai bun sau trezirea cu mai multa energie dimineata. Daca te expui la lumina provenita de la electronice, mai ales in timpul noptii, poti suprima secretia de melatonina, hormonul care este raspunzator de regalarea ciclului tau circadian.

4. Carnea

Este cunoscut faptul ca multi crescatori injecteaza hormoni de crestere in productiile lor de carne. Ingerarea de astfel de hormoni poate duce la noduli la san sau chiar cancer.

5. Cafeaua

Cafeaua este un energizant natural dar aceasta bautura poate fi si responsabila de niveluri ridicate ale cortizolului, hormonul stresului. Acest lucru poate duce la pofta de dulce si un apetit marit, indata ce efectul cafeinei trece.

6. Stresul

La fel ca in cazul cafelei, stresul poate cauza niveluri ridicate ale cortizolului. Astfel pot aparea probleme la nivelul ritmului cardiac, nivelului de zahar in sange, poate creste apetitul si afecta digestia.

7. Calatoritul

Atunci cand calatoresti esti expusa la diferite fusuri orare si expus la lumina in ore diferite din zi, lucru care poate da peste cap ciclul tau circadian. De asemenea, si ciclul tau menstrual poate fi afectat, productia de estrogen si progesteron poate fi influentata.

8. Miscarea fizica

Miscarea regulata poate ajuta la mentinerea nivelurilor de Leptina in proportii normale. Leptina este hormonul responsabil de reglarea apetitului si a arderii energiei. In plus, sportul poate reduce nivelul de cortizol si adrenalina, deci cat mai multa miscare, cu atat mai bine!

Citeste si:

5 modalitati prin care sa faci miscare fara sa iti dai seama

9. Lipsa somnului

Lipsa somnului creste nivelul hormonilor de stres, cum ar fi cortizolul, dar diminueaza alti hormoni ca insulina si grelina. De aceea, lipsa de somn si stresul sunt conectate cu pofte mai puternice de junk-food sau niveluri mai ridicate ale grasimii abdominale.

10. Zaharul

Zaharul ar putea fi cel mai mare dusman al tau. Se pare ca acesta ajunge la insulina si te desensibilizeaza la nivelul hormonilor de control ai apetitului: grelina si leptina. De aici pot urma cresteri ale nivelului de estrogen si testosteron, fapt ce cauzeaza simptome ca: iritabilitate, insomnie, anxietate si multe altele, conform Retelei de Sanatate a Femeilor.

Daca iei in serios acesti factori, starea ta de bine se va mentine echilibrata si poti evita diagnosticarea cu diferite afectiuni ca cele enumerate mai sus.

Text: Marinela Iordache

Foto: Imaxtree