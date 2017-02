Multe studii ne-au confirmat ca romanii mananca in graba, la ore neregulate si nu reusesc sa consume suficiente fructe si legume. Gustarile nesanatoase dintre mese sunt responsabile cu surplusul de calorii cu care ne luptam zi de zi. Acestea au un rol esential in orice dieta pentru ca ne alimenteaza cu energie pe timpul zilei. Dar acest lucru este valabil doar daca snacksurile acestea sunt potrivite. Iata 10 gustari sanatoase care te ajuta la arderea grasimilor.

Consumarea unor gustari pe timpul zilei, care sa contina multi nutrienti si mai putine calorii, ne ajuta sa ne pastram energia pe timpul zilei si sa scadem in greutate in acelasi timp. Proteinele (si micarea) grabesc cresterea masei musculare, ceea ce duce la imbunatatirea metabolismului si la pierderea caloriilor. In schimb, fibrele ajuta in cazul indigestiei si ne tin departe de grasimi si zahar. Desi nu exista alimente care ard grasimile in mod direct in timp ce sunt consumate, exista posibilitatea alegerii unor variante care sa ne ajute corpul sa functioneze la eficienta maxima.

1. Avocado umplut cu branza Cottage

Daca iti este pofta de ceva consistent, cremos si putin aromat atunci un avocado umplut cu branza Cottage este gustarea perfecta pentru tine. Scobeste o jumatate de avocado si umple-o cu 60 de grame de branza Cottage cu 1% grasime. La 200 de calorii consumate, vei acumula 9 grame de proteine si 7 grame de fibre.

2. Ton maruntit pe biscuiti din cereale

Daca vrei sa lasi lactatele deoparte pentru o zi, o conserva de ton in apa este o alta sursa de proteine si o sursa omega 3. Daca vei adauga tonul maruntit pe 6 biscuiti din cereale, vei consuma 3 grame de fibre si 20 de grame de proteine.

3. Creveti cu avocado si iaurt grecesc

Poate nu te-ai gandit ca fructele de mare pot fi consumate in locul unei gustari. Alaturi de cativa creveti pune un iaurt grecesc slab si o pasta de avocado si vei obtine gustarea perfecta. Aceasta gustare iti va aduce un aport de 9 grame de proteine si 4 grame de fibre.

4. Smoothie de fructe de padure

O gustare de fructe delicioasa, perfecta pentru o gustare de dimineata. Amesteca cateva fructe de padure cu pudra de soia, putin iaurt simplu sau iaurt grecesc si putina miere. Pentru doar 139 de calorii consumate, vei acumula 9 grame de proteine si 4 grame de fibre.

Citeste si:

8 gustari care iti vor tine glicemia sub control

5. Para la cuptor cu Ricotta si scortisoara

Branza ricotta este bogata in proteine, iar perele sunt o buna sursa de fibre. Pune o para taiata in jumatate la cuptor pentru 10 minute. Adauga apoi ricotta si presara putina scortisoara pe deasupra. Fiecare jumatate de para contine 8 proteine si 5 grame de fibre pentru doar 170 de calorii consumate.