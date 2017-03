„Parisul ucide creativitatea.”, a declarat Guram Gvasalia in cadrul unui interviu in care a anuntat si ca Vetements se va muta in Zurich.

Interviul aparut intr-un ziar din Elvetia a fost realizat in februarie, in perioada Saptamanilor Modei, cand brandul se pare ca isi pregatea plecarea. Motivul este unul destul de simplu. Potrivit CEO Vetements, Guram Gvasalia, el si fratele sau, Demna Gvasalia, vad in orasul Zurich posibilitatea unui nou inceput, departe de stralucirea falsa si spectacolul din Paris.

Un alt factor care a contat foarte mult in aceasta mutare este cel economic. Elvetia are o politica prietenoasa fata de companiile straine, asadar taxele mai mici reprezinta un motiv in plus pentru care care s-a facut aceasta schimbare.

Foto: Instagram