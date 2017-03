Uniqlo urmeaza sa colaboreze cu J.W. Anderson

Designerul irlandez este directorul de creatie al brandului Loewe, precum si a propriei sale marca J.W. Anderson. Acum, el va face parte din numarul mare de creatori care au colaborat cu Uniqlo, precum Jil Sander, Carine Roitfeld si Ines de la Fressange.

J.W. Anderson a declarat: “Colaborarile sunt extrem de importante in moda. Cand ma gandesc la cei de la Uniqlo, imi amintesc de creatii lucrate minutios, chiar perfecte, la care oamenii lucreaza indelungat. E o munca dificila si cred ca Uniqlo reuseste sa o faca cum trebuie. Colaborarea cu acest brand e probabil unul din cele mai puternice modele de democratie in moda, si e placut sa stiu ca design-urile mele sunt accesibile tuturor.”

Yuki Katsuta, vice presedintele de comert al companiei si directorul de design a vorbit despre colaborarea cu designerul irlandez. Acesta a mentionat cateva dintre elementele statement englezesti ca paltoanele si puloverele cu model de noduri pescaresti. El a mai declarat ca prin aceasta colaborare cu o casa de moda britanica va incerca sa faca progrese in ceea ce priveste procesul de design, de alegere a materialelor, mentinand, totusi, traditia.

J.W. Anderson, in varsta de 33 de ani, a fost declarat unul din designerii cu piese provocative masculine la London Fashion Week. El a lansat o colectie pentru femei in 2010, dupa care a fost numit director creativ al brandului spaniol Loewe in 2013.

Colaborarea cu brandul Uniqlo spera la revenirea sa pe piata high-street, a imbracamintei accesibila tuturor. Ultima colectie lansata pe high street a fost in 2012 cand a colaborat cu Topsop la doua colectii limitate. Colectiile s-au vandut in mai putin de doua ore de la lansare.

Corporatia Fast Retailing, din care face parte Uniqlo, se asteapta la un profit record pana in august acest an.

Text: Cristiana Frunza

Foto: Instagram