Din fericire, la Trunk Show-ul OPTIBlu, am aflat de la Horvat Cagalj si de la Natalija Vojkovic, reprezentati Luxeoptic, care sunt ultimele tendinte in materie de ochelari de soare, cateva tips-uri in ceea ce priveste alegerea perechii perfecte, dar si cateva coordonate despre indentitatea celor mai cool branduri.

La OPTIBlu, am putut admira, in premiera, ultimele piese din colectiile unor branduri extrem de stylish, precum DITA Eyewear, Cutler and Gross, Victoria Beckham sau Chris Roth. Iata sfaturile si detaliile pe care le-am aflat de la specialisti!

Ultimele tendinte in materie de ochelari de soare: IN & OUT

Bineinteles, aici totul depinde de branduri. Horvat Cagalj imi spune ca fiecare brand are look-ul sau specific. Cu toate acestea, un lucru care se poate spune cu siguranta este ca influenta anilor 70 este foarte in voga acum – spre exemplu, ramele aurii sunt foarte trendy, lentilele foarte subtiri, forma aviator. Cat despre o piesa care nu se va demoda niciodata, Natalija Vojkovic este de parere ca o pereche de ochelari negri, simpli, este timeless. Iar Horvat Cagalj este de parere ca ochelarii de soare ar trebui sa fie fun! De aceea, iti recomanda sa ai in colectie mai multe perechi versatile, pe care sa le poti asorta intotdeauna cu tinuta. De asemenea, ca sa iti alegi perechea perfecta de ochelari de soare, ar trebui sa consulti intotdeauna un specialist.

Cateva cuvinte care descriu cele mai cool branduri de ochelari de soare

Victoria Beckham: Feminitate, Eleganta, Stylish

DITA Eyewear: High Class, Luxury, Sofisticat

Cutler and Gross: Regalitate britanica, Traditionalism

Chris Roth: Piese inspirate din moda, din istorie si design

Ce zici, te-am convins sa pornesti in cautarea unor ochelari de soare in tendintele sezonului?