Tricoul feminist de la Dior – celebritatile care l-au purtat si ce trebuie sa stii despre el!

Am vazut pentru prima oara, pe podium, tricoul feminist de la Dior in toamna anului 2016, atunci cand se prezentau colectiile de vara.

Tricoul alb cu text negru, pe care scrie, simplu, „We Should All Be Feminists”, nu vine ca o surpriza din partea Mariei Grazia Chiuri.

Designerul Maria Grazia Chiuri, plecata de la Valentino unde lucra cu Peter Paolo Piccioli, este prima femeie care a ajuns in functia de director de creatie la celebrul si iconicul brand Dior.

Asadar, Maria Grazia Chiuri a creat, pentru colectia ei de debut la Dior si, totodata, pentru prima colectie Christian Dior gandita de o femeie, in intreaga istorie de 70 de ani a brandului, un adevarat statement feminist. Cum a facut asta? Ei bine, printr-un… tricou! Dar nu a fost numai atat.

Maria Grazia Chiuri si-a presarat prima colectie cu diverse statement-uri feministe. Si inainte de show, casa de moda Dior a lansat o serie de filmulete marcate cu hashtag-ul #TheWomanBehindMyDress (femeia din spatele rochiei mele, n. red.) pe Instagram.

Asa cum era de asteptat, tricoul feminist de la Dior a facut valva, atat pe podium cat si in afara lui. De altfel, momentul in care el a fost prezentat lumii a fost cum nu se poate mai potrivit. Miscarea feminista incepe sa ia amploare, pe zi ce trece. De altfel, mesajul cu care este inscriptionat tricoul nu este inspirat de altundeva decat din celebrul discurs feminist al lui Chimamanda Ngozi Adichie, „We should all be feminists”.

Tricoul feminist de la Dior si-a facut debutul in afara podiumului la Marsul Femeilor din Los Angeles, purtat de Natalie Portman, la acest moment insarcinata. Si cum ar fi putut sa isi faca iesirea din lumea high-fashionului si intrarea in lumea street style-ului intr-un mod mai potrivit decat acesta? Pe strazile Los Angelesului, purtat de o actrita iconica si intr-un mod simbolic, avand in vedere ocazia si mesajul de pe piesa vestimentara!

Apoi, tricoul a fost purtat de Rihanna, de Chiara Ferragni, de Kristina Bazan, de fashioniste pe strazile Parisului (pentru Haute Couture Week) si, bineinteles, de Maria Grazia Chiuri. Dar mai bine te lasam sa vezi fotografiile!

Tricoul nu va aparea in magazine decat dupa data de 27 februarie, atunci cand colectia Dior S/S 2017 va fi disponibila publicului larg.

Foto: Instagram, Imaxtree