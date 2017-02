TOP 20 cele mai spectaculoase tinute propuse de Riccardo Tisci pentru Givenchy

Unsprezece ani in care Riccardo Tisci a creat peste 30 de colectii! Fa o incursiune in timp si descopera cele mai spectaculoase, emblematice si controversate tinute in istoria lui la Givenchy.

1. Haute Couture, toamna-iarna 2005/2006

Cand a prezentat prima colectie pentru Givenchy, cea de haute couture pentru sezonul toamna-iarna 2005/2006, Riccardo Tisci era efectiv la inceputul carierei, fiind un nume complet nou in lumea modei.

2. Ready-to-wear, primavara-vara 2006

De la prima colectie ready-to-wear, Tisci si-a impus viziunea delicata, insa extrem de senzuala si sexy, a femeii Givenchy.

3. Haute Couture, toamna-iarna 2007/2008

Tisci a venit dupa Alexander McQueen la Givenchy, iar acest look din colectia haute couture 2007/2008 are referinte si din perioada in care McQueen se ocupa de directia artistica a casei de moda.

4. Ready-to-wear, toamna-iarna 2008/2009

Una din primele colectii care au devenit emblematice pentru perioada lui Tisci la Givenchy, in care a integrat motive religioase intr-un look sexy si contemporan.

5. Haute Couture, toamna-iarna 2010/2011

Cu aceasta colectie desingerul si-a consolidat statutul de director de creatie si a impus o noua estetica, in care siluetele warrior se imbina perfect cu cele mai delicate materiale, ce avea sa devina atat de caracteristica pentru el.

Citeste si:

Riccardo Tisci paraseste Givenchy

6. Haute Couture, primavara-vara 2011

Aceasta rochie a facut furori la vremea respectiva, designerul preluand multe motive din acest look si in colectiile urmatoare.

7. Ready-to-wear, primavara-vara 2010

Cine urmareste de ceva timp moda, tine minte perfect aceasta colectie cu motive grafice.

8. Ready-to-wear, primavara-vara 2011

O pledoarie pentru monocromia alb/negru, cu care Tisci a reinventat balanta masculin-feminin.

9. Haute Couture, toamna-iarna 2011/2012

O alta colectie couture cu care Tisci a facut furori si care a oferit cele mai frumoase sugestii de rochii de mireasa din acel an.

10. Ready-to-wear, primavara-vara 2012

Mai tii minte pandantivele Givenchy in forma de aripa de rechin? Aceasta a fost colectia cu care le-a lansat, transformandu-le in cel mai hot accesoriu al sezonului respectiv, coelctie cu care Tisci a introdus si volanul in talie, atat de popular si in ziua de azi.

11. Haute Couture, primavara-vara 2012

Prima colectie in care, pe langa haine, Tisci a inceput sa exploreze si accesorizarea faciala opulenta.

12. Ready-to-wear, toamna-iarna 2011/2012

Colectia cu imprimeuri cu motive animale, in care predominau lupii, este probabil cel mai cunoscut print Givenchy din ultima decada.

13. Ready-to-wear, primavara-vara 2013

Pantofi trasnparenti? Da, tot Riccardo Tisci a fost cel care i-a adus in centrul atentiei, cu ajutorul noii lui prietene, Kim Kardashian.

14. Haute Couture, toamna-iarna 2012/2013

Pana in acel moment, look-urile couture reprezentau cele mai delicate propuneri in materie de materiale. Tisci a spart tiparele cu aceasta colectie in care pielea devenea cel mai puternic statement couture pe care il puteai face.

15. Ready-to-wear, toamna-iarna 2013/2014

Iti mai aduci aminte de rochia florala purtata de Kim Kardashian la MET Gala cand era insarcinata cu primul copil? A fost o adevarata controversa la momentul respecticv, insa ce trebuie tu sa retii este ca a plecat de la aceasta colectie, unde motivele florale ofereau un contrast extrem de sexy si special combinate cu elemente transparente.

16. Ready-to-wear, toamna-iarna 2015/2016

Tisci a reluat obsesia pentru bijuteriile care se pot aplica pe fata si a impus din nou o noua estetica. Acest look a fost si pe coperta ELLE Romania in editia de februarie 2016.

17. Haute Couture, primavara-vara 2016

Pasiunea lui pentru motive religioase a fost unul dintre motivele care s-au regasit mereu in colectiile Givenchy. Este cazul si aici, sub forma acestei cape care aduce aminte de tinutele preotesti. Insa Tisci evident a stiut sa mizeze pe un material care duce totul intr-o zona disco.

18. Ready-to-wear, primavara-vara 2016

Pentru a marca aniversarea de zece ani la Givenchy, Tisci a mutat toata prezentarea show-ului la New York, unde participantii, inclusiv Domnica Magrescu si cu mine, am putut admira peste 60 de look-uri ce reluau o serie de tinute si motive din cele mai de succes colectii ale sale pana in acel moment. Si trebuie sa recunosti ca rezultatul a fost unul wow!

19. Haute Couture, primavara-vara 2017

Pentru aceasta colectie, Tisci a revenit la pasiunea sa pentru non-culori, contrastand tinutele delicate si feminine cu pantaloni si o coafura extrem de masculine.

20. Haute Couture, toamna-iarna 2017/2018

Ultima colectia Givenchy sub bagheta lui Riccardo Tisci, unde detaliile sunt din nou o pledoarie pentru feminitate, contracarata din nou de un element atipic, in acest caz fiind vorb despre materialul in carouri.

Foto: Imaxtree