Tom Ford renunta la conceptul “see now, buy now” si declara ca aceasta schimbare este justificata.

“Metoda see now, buy now’’ (vezi acum, cumpara acum), era o varianta care le permitea clientilor sa vada colectia si in acelasi timp sa poata cumpara piesele expuse. Ford a declarat ca nu va mai continua sa lucreze astfel, si va reveni la varianta clasica, in care se desfasoara o prezentare de moda, si abia o luna mai tarziu, piesele prezentate apar in magazine.

Motivul pare sa fie unul simplu. “Programul de livrare al magazinului nu se alinia cu programul prezentarii de moda. Dar nu poti avea un show cu haine care au fost deja puse la vanzare de o luna. Am pierdut o luna de vanzari. Am avut marfa care statea in magazii,” a declarat designerul.

Aceasta nu este singura schimbare care va fi facuta in cadrul brandului. Ford a mai declarat ca isi va muta sediul central la Los Angeles si urmareste sa isi gaseasca un loc permanent in programul de la New York Fashion Week. In trecut, mare parte din colectiile lui au fost prezentate la Londra.

Se mai aude ca Ford tinteste sa inchirieze sediul unde si-a desfasurat activitatea si casa Saint Laurent.

