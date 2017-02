Think Pink ♥ piese roz, perfecte pentru Ziua Indragostitilor

Iti propunem ca, macar pentru o zi, pentru ca astazi este Ziua Indragostitilor, sa privesti lumea in roz! Si ce modalitate mai buna de a face asta, decat imbracandu-te in roz din cap pana in picioare?!

Daca totusi ti se pare o idee cam prea indrazneata, atunci respecta dress code-ul de astazi prin a include macar o singura piesa roz in outfit-ul tau!

Fie ca ai un partener cu care sa petreci aceasta zi, fie ca o petreci singura sau cu prietenele sau nu vezi nimic special in ea, nu este nimic gresit in a trai, pentru o zi, intr-o lume ideala si… roz!