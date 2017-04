Summer trend by collective

Nu este deloc simplu sa fii mereu la curent cu trendurile, de aceea noi ne-am gandit sa-ti recomandam niste piese basic, care te vor ajuta sa iti compui o tinuta trendy pentru acest sezon estival.

Rochia cu volane

Nu poti da gres niciodata cu o rochie cu volane, in culori pastel, sau chiar cu una simpla. Este elementul principal care ar trebui sa se regaseasca in garderoba ta de vara, care va adauga o nota de feminitate si delicatete in plus, si desigur, va atrage toate privirile. In plus, este si un element foarte versatil cand vine vorba de accesorizare.

Bluza cu umeri goi

…este aliatul tau de nadejde in zilele in care soarele pare ca-si face de cap. O poti purta in orice moment al zilei, merge perfect atat cu jeansi, cat si cu fuste, pantaloni culottes sau pantaloni scurti. Iti recomandam o bluza alba, care sa te protejeze de caldura excesiva si sa te duca cu gandul la plimbarile romantice din serile petrecute la mare.

Sandalele cu bareta peste glezna

Oricare ar fi stilul vestimentar pe care ti l-ai conturat pana acum, o sa admiti ca acest tip de sandale este indispensabil din orice garderoba, si asta pentru ca te salveaza din multe situatii incomode, vara, cand nu stii cu ce sa te incalti. Si daca o sa le porti cu o pereche de jeansi skinny, un t-shirt alb si un halat din satin, te asiguram ca vei straluci!

Geanta shopper

Cu cat cresc temperaturile mai mult, cu atat ai nevoie sa duci mai multe lucruri cu tine, de la lichidele care sa te fereasca de deshidratare, pana la farduri si rujuri care rezista din ce in ce mai putin din cauza caldurii. Asa ca cel mai bine ar fi sa ai in dressing, pentru timpul zilei, o geanta shopper, generoasa ca spatiu si foarte stylish.

Pantaloni scurti din denim

Perfecti pentru o plimbare in parc sau pentru o sesiune de shopping, pantalonii scurti din denim nu se vor demoda niciodata. Sunt o piesa care a devenit aproape clasica, si pentru ca iti permit aproape orice combinatie, nu te vei plictisi de ei niciodata. In plus, iti vor evidentia bronzul pentru care stim ca te-ai chinuit atat!

Cel mai mare magazin collective din Bucuresti, deschis pe strada Ion Câmpineanu nr. 2, a devenit deja un hot spot al modei, chiar in centrul capitalei. Noul flagshipstore collective beneficiaza de o suprafata de 1.200 de mp si se intinde pe 3 niveluri: subsol, parter si etajul 1.

In acest magazin multibrand situat intr-o cladire monument istoric de la inceputul secolului XX, gasesti branduri celebre precum Emporio Armani, M Missoni, CK Menswear, Hugo by Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, Juicy Couture, UGG Australia, Boss Orange, Armani Jeans, CK Jeans, G-Star Raw, Scotch&Soda, Pepe Jeans London, Franklin&Marshall, Converse.

Designul interior modern al magazinului surprinde printr-un contrast placut cu exteriorul clasic al cladirii, care imbina elemente art nouveau si academism francez, caracteristice anilor 1900-1920. Fiecare nivel al magazinului a beneficiat de o atentie deosebita la detalii, pornind de la cea acordata podelei pana la tavanele spectaculoase din sticla neagra asortate cu lampi din ceramica.

Lemnul pretios si fierul forjat se imbina intr-o fuziune spectaculoasa cu marmura de Carrara si chiar cu portiuni din caramida originala din care a fost construita cladirea acum aproape 100 de ani. Sunt elemente care compun un decor inedit, modern si minimalist creat pentru a evidentia produsele si pentru a oferi oricarui vizitator momente de relaxare si de incantare.

Cele mai HOT piese pentru sezonul estival le gasesti numai in magazinele collective:

collectiveonline.com

collective Campineanu – Pta Universitatii

Campineanu – Pta Universitatii collective Baneasa Shopping City

Baneasa Shopping City collective AFI Palace Cotroceni

AFI Palace Cotroceni collective Bucuresti Mall

Bucuresti Mall collective ParkLake

In aprilie te bucuri de un discount preferential, de 15% in magazinele collective si pe www.collectiveonline.com, daca platesti cu cardul tau Gold, Platinum, World, World Elite™, Business sau Corporate Mastercard® emis in Romania. Profita luna aceasta de discountul preferential de 15% si in restul anului de cel de 10%. Mai multe detalii pe www.mastercard.ro/premium