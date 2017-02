Show-ul Dolce & Gabbana de astazi va scrie o pagina importanta in istoria modei

Am putut numara pe degete modelele clasice. Noua colectie Dolce & Gabbana a adus in lumina reflectoarelor generatia millenials: bloggeri, vloggeri, celebritati din industria muzicii, influenceri, si in general, oameni care se bucura de faima pe retelele de socializare.

Strategia casei de moda a fost foarte bine gandita: si-au dat seama ca nu se mai pot crampona de tiparele obisnuite; o astfel de atitudine le-ar garanta drumul spre faliment.

Ochii publicului se afla, de cativa ani, aproape exclusiv pe social media, platforma care a redefinit celebritatea: daca pana mai ieri puterea financiara dicta cine se bucura de atentia celor multi si cine nu, astazi trebuie doar sa ai aprecierea a cat mai multor utilizatori Facebook, Instagram si Twitter.

Asa se face ca am regasit in defilare personaje ca Juanpa Zurita (youtuber mexican, in varsta de 20 de ani, care are peste 7 milioane de followers pe Instagram), Madison Beer (star pop american, care a cunoscut celebritatea dupa ce Justin Biber a postat un link catre o melodie de-a ei), Lana El Sahely (fashion blogger), Grazi Messafera (model si actrita, castigatoarea Miss Brasil Internacional 2004), Sasha Spielberg (vlogger, nascuta si stabilita ulterior in Rusia, cu peste 4 milioane de abonati ai canalului de YouTube), Marina Ruy Barbosa (actrita TV), Aimee Song (youtuber), Caroline Daur (fashion blogger) si multi, multi altii. #DGmillenials

Un alt concept pus in valoare in prezentarea de anul acesta a fost familia: defilarea a inceput, pe muzica lui Austin Mahone, cu Amanda si Jason Harvey, insotiti de copiii lor. Numeroase mamici care au defilat alaturi de fiicele lor, care nu s-au sfiit sa faca din mana celor publicului. Neels Visser (model si DJ in devenire) si sora sa, Kendall Visser, au putut fi remercati pe catwalk.

Accentul nu s-a mai pus pe acele defilari clasice, impecabile, in care modelele mergeau fara cusur, parca urmand fiecare pas dupa un scenariu prestabilit: am putut vedea si celebritati care s-au impiedicat pe scarile podiumului, dar situatiile de acest gen au fost privite intr-un mod foarte relaxat. #DGfamily

In public au fost celebritati deja consacrate, ca Pamela Anderson, care a purtat o rochie superba, cu imprimeu floral, marca Dolce & Gabbana, sau Jamie Foxx, care a pozat fara pauza pentru jurnalistii de la eveniment. Anna Wintour a fost prezenta si ea la show, si – surpriza! – nu a purtat ochelari de soare. Chiara Ferragni a fost insotita de Anna Dello Russo, a carei voce parea ca se aude de peste tot.

In ceea ce priveste colectia in sine, ea s-a bazat pe imprimeuri, blanuri, elemente florale, iar combinatia dintre animal print si volane, folosita la unele rochii, a fost surprinzatoare.

Se pare ca cei de la Dolce & Gabbana si-au propus sa faca istorie, si cred ca de data asta vor reusi. Pe viitor, va interesant de observat incotro va duce noua directie trasata lumii fashion, si care vor deveni pilonii pe care ea se va sustine. #DGRinascimento

Text: Mihail Tamba

Foto: Imaxtree