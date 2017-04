Sfatul stilistului ELLE: Cum te imbraci de Paste

Dimpotriva, trebuie sa fii relaxata atunci cand se apropie un eveniment important si sa te gandesti cu bucurie (si un strop de umor) la ce vei purta. Ei bine, noi ti-am propus cateva idei pentru mini-vacanta de Paste.

Glam Night

In cazul in care esti invitata la o petrecere stylish in noaptea de Inviere, iti propunem sa alegi o tinuta neagra dar pe care sa o accesorizezi cu piese statement precum cizmele mov de la Balenciaga.

Cizme din elastan, Balenciaga, 1.905 euro, www.net-a-porter.com

Out of town

Vrei sa iti petreci mica vacanta de Paste intr-un alt oras? Ei bine, atunci iti prpunem sa impachetezi haine confortabile, precum o parka si o pereche de pantaloni oversized. Si in loc de geanta, alege rucsacul The Pack Society de pe departmentstore.ro!

Rucsac din material textil si piele, The Pack Society, 289 lei, www.departmentstore.ro

Picnic

Petrece-ti Pastele intr-un mod neconventional si organizeaza un picnic in afara orasului. Te vei simti ca in vacanta! Pentru asta iti propunem cel mai simpatic cos de picnic, in forma de gaina! Happy Easter!

Cos din rafie, Sophie Anderson, 240 euro, www.net-a-porter.com

Foto: Imaxtree