Sabrina Bonesi este noul designer al accesoriilor Burberry, Christopher Bailey, actualul CEO al brandului, luand aceasta decizie fiind constient ca un procent important din vanzari este datorat acestor produse.

Se pare ca 40% din castigurile brandului vin accesorii, asadar Bailey a decis sa o aduca pe Sabrina de la Dior pentru a se ocupa de colectiile de genti, pantofi si accesorii atat pentru femei, cat si pentru barbati.

Bonesi nu este singura femeie care primeste o pozitie importanta in companie in acest an, Claudia Plant, cofondator Net-a-Porter, a fost aleasa in functia de „senior vice president, brand experience”, aceasta urmand sa creeze o legatura mai buna intre consumatori si brand.

Prima colectie de accesorii create sub conducerea Sabrinei Bonesi va fi lansata cel mai probabil in cadrul Saptamanilor Modei din aceasta toamna.

Foto: Arhiva Revistei ELLE