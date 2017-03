Rolex prezinta ultimele creatii din colectiile Oyster si Cellini la Baselworld 2017

Noul Yacht-Master II dispune de un nou cadran si o lizibilitate crescuta. Cele trei versiuni noi ale modelului Cosmograph Daytona, galben, alb si everose-gold, au adoptat bratara Oysterflex din elastomer.

The Olyster Perpetual Sky-Dweller, ceasul clasic pentru cei care calatoresc mult, va fi introdus in 2 culori –galben si alb- si va fi prezentat cu noi cadrane.

Emblematicul ceas nautic Olyster Perpetual Yacht-Master 40 este prezentat cu o versiune noua, pe rama rotativa fiind incrustate safire multicolore si un diamant in forma de triunghi in dreptul orei 12.

In colectia Cellini, Rolex prezinta un model nou in totalitate, the Cellini Moonphase, care se deosebeste de orice alt ceas prin prezenta fazelor lunii pe ecran.

Precum toate creatiile Rolex, noile ceasuri prezentate in 2017 au, de asemenea, o garantie internationala de 5 ani.

Text: Denisa Coman