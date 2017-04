Odata cu noul anotimp, simtim nevoia de un aer fresh, atat in garderoba cat si in tinutele pe care le abordam in sezonul acesta. Si pentru ca soarele e pe cer, iar temperaturile sunt din ce in ce mai ridicate, ce alta piesa este mai potrivita pentru vremea calda decat clasica rochie? Desigur, in 2017, rochiile de zi au parte de un refresh iar noi suntem aici pentru a-ti prezenta cele mai cool noutati si piese must have! ELLE iti ofera cateva sugestii de rochii de zi la moda primavara-vara 2017!

Rochii de zi la moda primavara-vara 2017

In timpul zilei, stilul pe care trebuie sa il abordezi este unul relaxat si confortabil. Cu toate acestea, asta nu inseamna ca trebuie sa renunti la factorul care te va diferentia in multime!

Rochiile de zi la moda in sezonul acesta abordeaza, in mare, doua directii: fie variante minimale, deconstruite sau simple with a twist, fie foarte girly, cu volane, pliseuri, dantela sau imprimeuri florale. Tot ce ai de facut este sa alegi piese potrivite stilului si personalitatii tale. Nu iti face griji, pentru ca printre sugestiile noastre se numara piese care corespund ambelor estetici si potrivite pentru orice fel de buget.

Ce mai astepti? Rasfoieste galeria noastra si pregateste-ti cardul de credit pentru o investitie super stylish!

Foto: mlh-shop.com