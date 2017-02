Potrivit Business of Fashion, Riccardo Tisci paraseste Givenchy, informatia fiind confirmata si de designer. Se pare ca plecarea sa are loc dupa ce, in ultima perioada, zvonurile conform carora va colabora cu Versace s-au amplificat.

Dupa 12 ani in functia de director de creatie al casei de moda Givenchy, Tisci ar putea colabora cu Versace, acesta fiind prieten bun cu Donatella Versace. Aparent prietenia celor doi este atat de puternica, incat ea a si aparut in campania Givenchy toamna/iarna 2015.

Foto: Arhiva Revistei ELLE