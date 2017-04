Point of view: Spune o poveste!

Este vorba despre o conferinta cu tema Mindful Luxury care s-a desfasurat tocmai in indepartatul Oman. Ce inseamna Mindful Luxury? Pe scurt, toata lumea a ajuns la concluzia ca cel mai mare lux al vremurilor noastre este sa ai timp. La ritmul in care se desfasoara vietile noastre azi, sa ai timp sa te gandesti in tihna la anumite lucruri poate fi considerat un lux.

Probabil te intrebi ce legatura are asta cu moda. Poate o sa fii surprinsa, dar si atunci cand te imbraci, cand iti construiesti o tinuta, ai nevoie de timp. Ai nevoie de timp pentru a construi o poveste despre tine.

Hainele spun povesti despre tine atunci cand le dai atentie, cand le mixezi asa cum simti, cand porti piese care ti se potrivesc cu adevarat si nu iti plac doar pentru ca sunt trendy!

Asa ca, iti sugerez ca in weekend-uri sa iti faci timp pentru tine si sa dai atentie fiecarei piese din dulapul tau. Pregateste-ti outfit-uri pentru toata saptamana, combina piese casual cu cele elegante, chiar si la birou, și poarta sneakersi cu costume masculine, nu cu stiletto.

Nu uita, lumea merge catre o asa-zisa „casualisation“. Asta inseamna ca dress-code-urile nu mai sunt asa de stricte si, daca pana acum credeai ca nu poti merge la lucru altfel imbracata decat intr-o camasa alba si un taior negru cu fusta, acum totul s-a schimbat! Poti merge la birou intr-o pereche de jeansi, o pereche de Stan Smith de la Adidas Originals (pe care ii gasesti pe departmentstore.ro), o camasa alba si un blazer barbatesc.



Iti amintesti filmul Working Girl cu Melanie Griffith care pleca in sneakers de acasa, dar avea stiletto in geanta si ii punea inainte sa intre in birou?! Ei bine, azi poti renunta la stiletto in favoarea sneakersilor! Totul este mai simplu, dar si mai creativ, dintr-un anumit punct de vedere.

Incearca sa aloci suficient timp oricarei actiuni efectuate, chiar daca vei face mai putine intr-o zi. Si nu uita sa spui povesti!

Foto: Imaxtree