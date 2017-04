Point of view : The slippers effect

Poate ca unii ma considera nehotarata in materie de moda. De ce as putea neglija un produs pe care, peste nu foarte multa vreme, ajung sa il iubesc si sa il port non stop? Asa ca m-am decis sa iti povestesc istoria mea cu papucii. Da, papucii! In acceptiunea mea, papucii nu se purtau decat in incinta casei, in interior. Recunosc ca nu am fost niciodata genul care poarta flip-flops, nici macar la plaja, mereu am incercat sa gasesc alternative, sa port o perche de sandale romane chiar daca imi lua mult prea mult timp sa le incalt si sa le descalt…

In fine, ideea este ca acum aproximativ patru ani, Phoebe Philo a creat un model (inspirandiu-se la randul ei de la celebrii Birkenstock) de papuci cu blana, model ce a devenit sold out imediat dupa aparitia in magazine. In primul moment m-a mirat ca tocmai Philo propunea pe podium incaltarile pe care eu le detestam, asa ca le-am ignorat in acel sezon, chiar daca multe dintre femeile pe care le admiram se declarasera fane absolute. In urmatorul sezon, tot ea le-a propus din nou, restilizate. Peste cateva sezoane, odata cu venirea lui Alessandro Michele la Gucci, s-a creat marea „isterie“ cu mocasinii fara calcai, pe scurt, papucii retro, de casa. Daca faci un exercitiu de memorie, vei constata ca acesti papuci erau celebri in Italia anilor ’50 – ’60. Deja ma obisnuisem cu ideea de papuci purtati cu rochii de seara, dar in continuare nu ma simteam confortabil sa adopt si eu acest trend. Cu toate ca ador moda si practic ea este obiectul meu de lucru, mi se intampla uneori sa nu ma acomodez cu anumite trenduri. Astfel s-a intamplat si cu papucii. Abia acum pot spune ca imi doresc cu ardoare o pereche… Dar nu orice pereche, ci fix pe cea cu pene de strut bleu si un aer art deco de la Miu Miu. Si, culmea, de unde aveam senzatia ca papucii nu s-ar putea potrivi niciodata cu o tinuta glam, acum, daca ma intreaba cineva cu ce sa inlocuiasca clasicii stilletos, voi raspunde, evident: cu o pereche de papuci!

Eu ii voi purta in aceasta vara (lasand la o parte pedichiura impecabila) cu toate piesele cheie din garderoba: jeansii cu tiv nefinisat, rochia retro cu talia joasa (Dries Van Noten), pantalonii scurti de inspiratie cargo (Zara) sau rochia lunga din voal de matase (H&M Conscious Exclusive). Tu cu ce ii vei purta?

Foto: Imaxtree