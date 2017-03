Point of view: Piesele cheie ale verii si cum le port eu

Un lucru este sigur: a venit primavara, frigul si gradele cu minus in fata nu se vor mai intoarce, asa ca sunt gata sa renunt la bocancii mei rosii. Da, ai citit bine, bocancii rosii, nici eu nu am crezut ca voi avea astfel de incaltari in garderoba mea, dar iata ca sintagma „Never say Never“ inca functioneaza. In general nu port nici culori, nici imprimeuri, iar garderoba mea se limiteaza la alb, negru, gri și denim. Dar iata ca deja am incalcat aceasta regula (nescrisa) cu bocancii rosii si o voi incalca cu siguranta si in noul sezon cu o serie de imprimeuri psihedelice!

Colectia Miucciei Prada (regina imprimeurilor) a avut cateva piese de care m-am indragostit iremediabil, precum pijamaua din matase, cu imprimeuri retro-art deco și puf la maneci și la baza pantalonilor. Chiar daca pare o tinuta ultra comoda&stylish, de stat in casa (eu una mi-o imaginez pe Elsa Schiaparelli plimbandu-se prin apartamentul ei din Place Vendome intr-o astfel de tinuta), as purta-o la cea mai sofisticata petrecere a anului, cum ar fi ELLE Style Awards. Si as accesoriza-o doar cu o pereche de slippers din catifea si atat.

Am observat ca in acest sezon designerii au creat sute de variante de camasi: cu maneci lungi, cu maneci voluminoase, cu sireturi care atarna, decupate in spate, cu corsete incorporate, cu volane pe umeri si combinatiile pot continua la infinit. Acum cativa ani purtam exclusiv tricouri albe, apoi am trecut la camasile din matase, iar acum noile mele obsesii sunt camasile masculine, din bumbac, dar intr-o varianta reinterpretata.

Favorita mea este camasa alba, nefinisata, cu nasturi din metal supradimensionati si maneci exagerat (in sens pozitiv) de largi, semnata de Lucian Rusu. De cate ori o port sunt oprita pe strada si intrebata de unde am achizitionat-o. Iar cand am fost la Los Angeles pentru show-ul de moda Tommy HifigerxGigi Hadid, Roxana Voloseniuc si cu mine ne-am intalnit si cu artista romanca Alexandra Nechita, numita si micuta Picasso (pentru cine nu o cunoaste cu numele ei adevarat), care m-a rugat sa ii trimit si ei cat de repede se poate o astfel de camasa. Camasa lui Lucian Rusu. Astept sa imi scrii si tu pe elle.ro care este piesa ta preferata in acest sezon.

Foto: Imaxtree