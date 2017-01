Incepand de maine, piesele vestimentare Murmur sunt disponibile in celebrele Galerii Lafayette din Paris, cel mai cunoscut department store francez!

Piesele ce poarta semnatura designerului Andreea Badala vor fi comercializate in cadrul unui pop-up store. Aici vor mai fi disponibile si alte branduri care expun la Salon International de la Lingerie.

Brand-ul Murmur va fi prezent in Galeriile Lafayette cu 6 piese, printre care si colantii Stark, pe care i-am admirat si la topmodelul Gigi Hadid. (foto)

„Este un real pas inainte pentru noi ca deschidere si vizibilitate pe plan international, Galeriile Lafayette fiind unul dintre cele mai cunoscute nume din domeniu. Inca de cand eram studenta am admirat initiativele si expozitiile Galeriilor, iar acum, sa fim printre cele mai inovative brand-uri prezentate consumatorului, mi se pare o onoare si o confirmare a valorii brand-ului.”, spune Andreea Badala, designer-ul si fondatorul Murmur.

Brand-ul Murmur este disponibil in multe dintre marile orase ale lumii, printre care New York, Los Angeles, Tokyo, Geneva, München, Amsterdam, Moscova sau Dubai. Vedete precum Katy Perry, Madonna, Kylie Jenner, Beyonce, Lady Gaga si Fergie au ales sa poarte piese Murmur in diverse ocazii.

Foto: PR