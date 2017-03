Pharell, Kristen Stewart si Cara Delevigne apar intr-un nou film marca Chanel

Alegerea acestor vedete vine cumva de la sine, avand in vedere ca vorbim de celebritati care au mai lucrat cu celebra casa de moda sau reprezinta repere inegalabile in lumea de fashion. Poate parea putin ciudat insa cum a fost Pharell implicat in acest proiect, avand in vedere ca vorbim de o geanta.

Raspunsul vine chiar de la Karl Lagerfeld, care a declarat ca poseta poate fi purtata “in multe circumstante diferite,” chiar si de un barbat. Pharell a experimentat si cu accesoriile marca Chanel pana acum, purtand celebrele coliere create de Lagerfeld. Artistul a povestit ca a inceput sa poarte poseta si in viata reala, fiind foarte entuziasmat de aceasta, incat la inceput obisnuia sa o poarte goala, mai apoi a inceput sa o foloseasca pentru ce a fost intentionata.

Cele 4 video-uri de 15 secunde, abia publicate, le infatiseaza pe cele 4 muze purtand noua geanta pe umar. Fiecare dintre cei 4 a lucrat cu un artist diferit, Stewart fiind surprinsa de directorul Australian Daniel Askill, Pharell de Antoine Carlier, De Maigret de Olivier Assayas, iar Cara a fost animata de directorul japonez Shishi Yamazaki.

Filmele vor putea fi vizionate incepand cu 3 aprilie, si pe site-ul oficial Chanel.

Text: Marilena Iordache

Foto: Chanel