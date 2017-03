(P) Primavara aduce perloro.ro: descopera gentile din piele de piton Ghibli

Perloro.ro introduce in Romania brand-ul Ghibli, nascut in inima Toscanei in 1968. Astazi, Ghibli este renumit international pentru modelele sale inovative de genti si accesorii din piele de piton.

Ghibli isi are denumirea de la un vant exotic, simbolizand putere, forta, viteza, schimbare , descoperirea noului si chiar integrarea in acesta. Perloro.ro, reprezentantul Ghibli in Romania, va prezinta in exclusivitate o selectie de modele deosebite din piele de piton, dedicate atat portului zilnic, cat si ocaziilor speciale.

Fiind cea mai sofisticata si rafinata piele dintre cele de provenienta exotica, pielea pitonului este fina, elastica, neteda, cu infinite tonalitati si umbre. Aparent delicata, pielea de piton este extrem de rezistenta in timp, fiind o investitie in calitate si distinctie.

Cu o textura aparte la atingere, insa rezistenta si durabila, pielea de piton este colorata manual de catre artizanii Ghibli printr-un procedeu unic de productie al pigmentilor, derivat din tehnicile antice ale alchimiei.

Modelele sunt decupate din cotidian, o imbinare sublima de clasic si modern, ce va definitiva cu succes atat o tinuta pentru birou, de zi, cat si o tinuta deosebita de seara. Culorile sunt vibrante, variind de la gri perlat, pana la rosu intens caramiziu, sau mov imperial.

Pigmentii reinventeaza de fiecare data modelul gentii de birou sau a plicului pentru seara: datorita particularitatilor pe care pielea de piton le prezinta, greu veti observa doua genti identice la culoare. Aveti astfel garantia autencititatii si exclusivitatii modelului ales.

Linia ultra-lux a gentilor de piton este accesorizata cu metal suflat cu aur de 24 karate, densitate 0.10 microni si definitivata prin aplicarea manuala a cristalelor.

Descopera selectia pe online store Perloro.ro pentru inceputul de primavara 2017!