(P) Imagine summer in light and color @otherside

OTHERSIDE propune pentru primăvara – vara 2017 colecții noi pentru un look fresh. Piesele prezente în magazin pentru acest sezon sunt conturate de volume si asimetrii în printuri vibrante florale si combinații alb-negru.

Materialele si texturile naturale, designul fluid si avangardist le transforma in piese perfecte pentru contexte urbane.

Colecțiile noi ale designerilor spanioli Lurdes Bergada, Syngman Cucala pot fi găsite printre selecțiile atent făcute ale magazinului OTHERSIDE, aflat în Centrul Vechi al Bucureștiului, la adresa : Str. I.C. Filitti nr. 10, telefon: +40 722 780 550.

OTHERSIDE – vine de la piesa Red Hot Chili Peppers omonimă, sau chiar din traducerea alăturării de cuvinte ce sugerează descoperirea unei zone noi.

Design – Industrial cu o notă romantică.

Brands in store – Lurdes Bergada, Syngman Cucala, Moyuru, Papucei, Acme Art Silver, Babylonia, Waiting for the sun, NoHats, See concept, AboutAccessories, Mama b.

Must have – Salopetele Lurdes Bergada, pantalonii de in low crotch, cardiganele cu linii fluide, flatante pentru orice siluetă și pentru un stil 100% asumat.

